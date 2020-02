Pokřik z tribun mě motivoval, oslava gólu byl trans. Sparta by mě měla koupit, tvrdí její kat Malinský

Tomáše Malinského by spíš sparťani měli chtít do svého mančaftu, než na něj pískat, říká trenér Pavel Hoftych

Vstřelil jste dva góly, navíc jste vyhráli, asi to pro vás nemohlo dopadnout lépe?

Tak mohl jsem dát třeba tři... Dva góly jsou super, kdyby nám někdo řekl před zápasem, že tady vyhrajeme, tak bychom mu asi nevěřili. Máme tři body, navíc čisté konto a zápas s Bohemkou před sebou.

Proti Spartě se vám hodně daří, v letošní sezoně jste jí vstřelil čtyři branky. Čím to?

Tak měli by mě asi koupit... (smích) Je to čistě náhoda.

Měl jste už před první brankou několik náběhů za obranu. Cítil jste, že tam je šance uspět z rychlých brejků?

Cítil jsem, že když budeme hru rychle otáčet a budeme schopni dát balon za obranu, že by to mohl být recept. Pak se to i ukázalo.

Bylo podle vás vidět, že Sparta není na hřišti v pohodě?

Koukali jsme se na jejich poslední zápasy v přípravě, myslím si, že měli kvalitní soupeře. Podle mě byli v pohodě až dodneška, teď se v tom asi budou babrat, ale to je jejich věc. My máme tři body a jedeme dál.

Motivoval vás i negativní pokřik z tribun?

Musím říct, že mě to dokázalo vyhecovat a je pěkné slyšet, když tolik lidí křičí vaše jméno...

Jak byste okomentoval svoji gólovou oslavu?

To už byl trans. Já jsem si vysnil, že bych tady chtěl gól dát, což se podařilo. Pak už jsem prostě nevnímal a radoval se.

Čekal jste, že by za to mohla přijít karta?

Nevím, jak je to v jiných ligách, ale prý to bylo za provokování, takže žlutá karta no. Na jednu stranu mě mrzí, protože mám takhle tři karty místo dvou.

V první půli jste měl několik ostrých soubojů s Martinem Frýdkem, Liberec dokonce zveřejnil fotku vašeho kotníku. Jak jste to prožíval?

Myslím si, že z mé strany tam nebylo nic zákeřného, aby byl důvod přemýšlet o kartě. Naopak zákrok před koncem poločasu, to bylo spíš oranžové.

Vzpomněl jste si před zápasem na podzimní duel, kde jste dal také dva góly?

Vzpomněl, člověk to má pořád v hlavě. Vždycky, když budeme hrát proti Spartě, tak mi to naskočí.

Už jste nejlepším střelcem Slovanu proti Spartě, co tomu říkáte?

Je to paráda, tak bych to mohl ještě navýšit...