Hovado? Díky, sparťani, že jste Malinu vyhecovali! Hoftych si vychutnává senzaci

Ztratil během zimy hned dva nejlepší střelce. S odchodem Musy a Potočného přišel trenér libereckých fotbalistů o autory celkem šestnácti podzimních gólů. Jenže Pavel Hoftych si v jarní premiéře poradil. Na Letné do hlavní role obsadil záložníka Malinského. Specialistu, který dvěma trefami rozhodl již podzimní vzájemný duel (3:1) a husarský kousek zopakoval i v sobotu (2:0). Kat Sparty jí nasázel rovnou polovinu ze svých 12 ligových gólů, dva za Hradec Králové a čtyři za Slovan...

Tomáše Malinského by spíš sparťani měli chtít do svého mančaftu, než na něj pískat, říká trenér Pavel Hoftych

Tušení ho nezklamalo. Trenér věřil, že pokud svého Malinu správně nachystá, bude znovu schopný vytřít soupeři zrak.

Tomáš Malinský se stal pro sparťany veřejným nepřítelem číslo jedna již na podzim. Nešlo přitom zdaleka jen o dva góly, které jim šoupl.

Ještě víc Letenské vytočila penalta a co po ní následovalo. Jedna z kamer ukázala, že nejprve Malinský fauloval Matěje Hanouska. Liberecký záložník ovšem sparťanům doporučil, ať si prostudují pravidla, že na Letné mají nějaká jiná...

Když tedy byl Malinský v sobotu u balonu, tribuny skandovaly, že je „hovado".

Nestal se zrovna populárním

„S Malinou jsme o tom před zápasem mluvili. Věděli jsme, že se na něj bude pískat, že se nestal zrovna populárním. Řekl bych, že poté, co ho sparťani v plném počtu viděli během zápasu, tak by ho spíš měli chtít do svého mančaftu," mne si Pavel Hoftych spokojeně ruce.

Mrzí mě to i kvůli lidem. Chtěli vidět, že přijde změna k lepšímu a my jim to bohužel nepředvedli, litoval Bořek Dočkal

Malinský zvládl nenávist davu bravurně. Během první půle svedl několik tvrdých soubojů s Martinem Frýdkem. Ke konci zápasu pak ze dvou brejků dvakrát udeřil a znovu rozhodl. Jak sám popsal, nadávky z tribun ho náležitě vyhecovaly. Po první brance diváky v transu provokoval, za což vyfasoval žlutou kartu.

„Malina odehrál velmi dobrý disciplinovaný zápas a využil příležitosti, které měl. Vytvořil si ještě několik dalších brejkových situací. Musím ho pochválit, že i poctivě bránil," hodnotí kouč Slovanu.

Nadávky měly opačný účinek

„Co ho na Spartě čekalo, zvládl velmi dobře. Ještě ho to víc motivovalo a udrželo v koncentraci, protože občas z ní vypadává. Děkujeme," souhlasí Hoftych, že nadávky fanoušků Sparty jejího kata nesrazily na kolena, ale měly naopak přesně opačný účinek.

Druhá půle byla jedním z našich nejhorších výkonů v celé sezoně, hodnotil Václav Jílek. Vyřídit si to s ním běžel fanoušek

Po sobotě platí, že žádný jiný hráč v historii Slovanu nedal Spartě více branek než osmadvacetiletý rodák ze Skutče...

„Pro nás samozřejmě krásný začátek jarní části soutěže, důležité body. Jsme rádi, že vítězství bylo i s nulou. Jsme rádi, že tady Liberec vyhrál," rozplývá se Hoftych.