Beauguel se přihlásil o Krmenčíkovo místo. Na gól jsem čekal dlouho. Jsem šťastný, radoval se Francouz

„Čekal jsem na gól přes osm měsíců a hned jsem se dočkal dvou. To je skvělé! Jsem opravdu velmi šťastný," radoval se 27letý útočník, jenž se z přesné trefy v lize radoval poprvé od května loňského roku. „Jsem tady proto, abych střílel góly, a věřím, že dneškem jsem to zlomil a bude jich přibývat,“ pokračoval Francouz, jenž si dvakrát našel prostor uvnitř malého vápna a hlavou nedal opavském brankáři Fendrichovi šanci.

Těžší pozici měl při úvodní trefě, ke které ho vybídl Kalvach. „Věděl jsem, že od Kalviho přijde kvalitní centr. Dostal jsem od obránce asi vteřinu a díky tomu jsem ho předskočil. Zkusil jsem míč trknout a padlo to tam,“ popisoval urostlý útočník, jenž si do ligy přenesl skvělou formu z přípravy, kde byl se čtyřmi góly nejlepším střelcem Plzně.

„Nebudu říkat, kdo je jednička, kdo dvojka. David dostal šanci a pracoval výborně. A nejen na hrotu, ale i pro tým celkově. V závěru šel na hřiště Choras (Tomáš Chorý), kterého trochu přibrzdilo zranění. Ale i on ukázal, že bude platný,“ uvedl trenér Plzně Guľa.

„Jsem za Bogiho hodně rád, protože se pořád omílalo, kdo nahradí Krmiho (Krmenčíka). Hned v prvním jarním zápase potvrdil, že by tím pravým mohl být on. Dařilo se mu už v přípravě, tady na to jenom navázal,“ pochválil spoluhráče záložník Pavel Bucha.

I on měl k výsledku při své ligové premiéře v dresu Viktorie, co říct. Třetí gól padl po jeho střele, kterou Fendrich likvidoval jen s velkým vypětím. „Věřil jsem, že to bude gól, ale gólman to vyrazil. Naštěstí to Kopic dobře předvídal a už to uklízel do prázdné branky. Tak aspoň poloviční přihrávka,“ pousmál se Bucha. „Je skvělé, že jsme to zvládli. Umím si živě představit, jaké by to bylo zklamání, kdybychom tady remizovali, nebo dokonce prohráli,“ ulevil si 21letý fotbalista.