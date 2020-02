Na první plzeňský gól musel Bucha zapomenout. Už jsem věřil, že ho dám, přiznal

S premiérou v dresu Viktorie Plzeň může být 21letý záložník Pavel Bucha spokojený. Hned v prvním ligovém utkání po návratu z hostování v Mladé Boleslavi odehrál v Opavě plných devadesát minut a podílel se i na třetím gólu v síti domácího týmu. Plzeň vyhrála 3:0 a upevnila si druhou příčku v tabulce. „Velmi dobrá premiéra, protože jsme ji zvládli. Nebylo to v Opavě ale vůbec jednoduché. Jsem rád, snad to tak bude pokračovat," svěřoval se Bucha.

Opava skoro hodinu odolávala, kde byl problém, že jste se nedokázali prosadit?

Nebylo jednoduché se do nich dostávat, byli dobře připravení. Zavírali nám krajní prostory, kde chceme hrát. Měli tam i nějaké závary a hrozili hlavně po standardkách. Věřili jsme ale, že přibývající čas bude hrát do karet nám. Věděli jsme, že máme natrénováno a nějaký gól určitě padne.

Museli jste do druhé půlky něco změnit?

Jenom maličkosti, co nám trenér říkal ohledně taktiky. V zakládání útoku, jak na ně lépe hrát. Udělali jsme si menší trychtýř vzadu a více využívali krajní beky. Když Opavě začaly docházet síly, tak se nám to tam otevíralo a hrálo se nám lépe.

Pomohl hodně první gól?

Ulevilo se nám. Kalvy (Kalvach) to dal skvěle na první tyč. Přesně tak, jak to trénujeme a Bogy (Beauguel) stál kde má. Hodně nás to povzbudilo.

Je to důležitá výhra, třeba i s ohledem na porážku Sparty?

Určitě. Jeli jsme sem s tím, že musíme vyhrát. To se nám povedlo, je to super začátek. Ale může se cokoliv změnit. Hraje se nadstavba, zápasů je ještě spousta. Každopádně je dobré mít nějaký polštář a ohlížet se spíše nahoru.

Byla to premiéra nejen pro vás, ale i pro Adriána Guľu v pozici trenéra Plzně. I z toho pohledu to je určitě důležitý výsledek, že?

Určitě. Bylo hodně důležité začít tady vítězně, protože si umím představit, jaké by to bylo zklamání pro všechny, kdybychom tady remizovali, nebo dokonce prohráli.

Jak jste se cítil na hřišti při své premiéře v plzeňském dresu?

Nebylo to v první půlce úplně ono, těžko jsem si hledal prostor. Furt jsem hledal řešení, jak Opavu překonat. Nebyl jsem tolik na balonu, jak bych chtěl. Ale pořád jsem se snažil si tam vyhovět s klukama ve středu hřiště a otevírat jim prostor.

Beauguel začal dvěma góly. Našli jste náhradu za Krmenčíka?

Jsem za něj hodně rád, protože se pořád řešilo, kdo nahradí Krmiho. (Krmenčíka). Hned v prvním zápase Bogi potvrdil, že by mohl být tím pravým. Dařilo se mu už v přípravě, tady na to jenom navázal.

Říkali jste si o poločase, že ho musíte více hledat?

Ano, protože jsme to moc v první půli nedělali. Potřebujeme posílat balony do vápna více. Proč nevyužít hráče s takovou postavou. Ve druhém poločase ho to dvakrát trefilo, nebo si spíš míč dvakrát našel a dal dva góly. Do příště víme, že je třeba více to tam naslepo posílat.

Opava hrála do chvíle, než inkasovala, v hlubokém bloku. Dokázali jste si, že to umíte překonat?

Takhle to bude asi ve většině případů v lize. Většina týmů tak hraje proti Plzni. Je dobře, že jsme to zvládli.

V závěru po vaší střele skóroval Kopic, věřil jste, že vám to tam padne?

No, věřil jsem, že dám gól já. Ale gólman to vyrazil, naštěstí to Kopic dobře předvídal a už to uklízel do prázdné branky. Tak aspoň poloviční přihrávka. (úsměv)