Mistra setnul, pro Klokany se stal hrdinou, ale Amerika ho lákat nepřestala

Potřeboval na gól opravdu 30 vteřin? Nebo ho stihnul ještě o dvě sekundy dřív? Co na tom, podstatné pro Klokany je, že ho jejich nový hrdina Jan Vodháněl dal a že šlo o gól vítězný. Pět a půl roku čekali, než jejich tým zase vršovického rivala skolí. Teď se po deseti zápasech díky Vodhánělově trefě dočkali, takže si připadají stejně, jako čeští fanoušci, když Šilhavého tým porazil v kvalifikaci o EURO Anglii. Stejně neuvěřitelně, protože Slavia byla v podobném laufu jako reprezentace Albionu a jako fata morgana se jevila představa, že by ji právě Bohemians srazili do kolen.