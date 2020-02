FOTBAL ONLINE: Odskočí Jablonec Baníku i Spartě? V cestě stojí poslední Příbram

Jablonec na podzim utrpěl v Příbrami debakl 0:4 a středočeskému soupeři podlehl i v lednu v přípravě 1:3. "Podzimní zápas u nich nás ještě trochu straší. Byl to asi nejhorší zápas za mou trenérskou kariéru, od první do poslední minuty to tam bylo špatné. Chci věřit tomu, že to byla jen výjimka a nebude se to opakovat," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci prohráli jediné z posledních osmi kol, doma se jim ale v závěru podzimu příliš nedařilo. Před vlastními diváky z minulých pěti ligových zápasů vyhráli jen jeden.

Příbram jako jediná v ligové sezoně venku ještě nebodovala, z devíti utkání má hrozivé skóre 3:24.