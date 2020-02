Jílek ve Spartě končí! Sobotní blamáž už neustál, nastupuje Kotal

Ujišťovali, že Jílek má i po mdlém podzimu jejich důvěru. Trpělivost s kouči došla letenskému vedení po sobotní ligové porážce Sparty s Libercem 0:2, kdy měl výkon borců v rudých dresech do ideálu hodně daleko. Spolu s trenérem u áčka končí i jeho asistenci Jiří Saňák a Michal Horňák.

Jílek pak na tiskové konferenci označil představení ve druhé půli zmíněného duelu za nejhorší výkon v této sezoně. Sparta je nyní na páté příčce tabulky.

📰 Václav Jílek už není hlavním trenérem Sparty. Kvůli neuspokojivým výsledkům i hernímu projevu byl spolu se svým realizačním týmem odvolán.



Na lavičce ho nahradí dosavadní trenér B-týmu Václav Kotal! Jeho asistentem bude Michal Šmarda. #acsparta



K odvolání došlo s ohledem na nevyhovující výsledky a neuspokojivý herní projev mužstva. „Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vašek Jílek je dobrý trenér, ale předvedená hra i výsledky pro nás byly zklamáním a nenaplňovaly očekávání, která máme," vysvětluje na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Kotal si přivedl Šmardu

Již úterní trénink tedy povede Václav Kotal, až dosud trenér třetiligové rezervy. Sedmašedesátiletý zkušený kouč si jako asistenta na Letnou přivedl Michala Šmardu, jenž ukončil angažmá ve Slovácku. Premiéra u áčka čeká nového kouče v neděli v Olomouci.

„Trenér Kotal má osobní historii spojenou se Spartou, zná prostředí, působil tady jako hráč, asistent u A-týmu a několikrát jako kouč béčka. Tým momentálně potřebuje trenéra s takovými zkušenostmi. Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči," poukazuje Rosický.

„Situace není jednoduchá, jak vzhledem k hráčům, tak směrem k fanouškům. Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu. A k prospěchu Sparty," avizuje Kotal.

Internacionál Horňák na Letné nekončí, povede spolu s Lubošem Loučkou sparťanský B-tým.