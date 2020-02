Kopanec do hlavy, zakrvácené prsty. Karvinský Albánec zažil v lize drsné přivítání

Po přestupu Lukáše Budínského do Mladé Boleslavi hledala Karviná nového tvůrce hry dlouho bez úspěchu. Suchan, Faško, Bukata ani Marek Hanousek neuspěli. Po prvním jarním ligovém utkání proti Zlínu (2:0) se ale zdá, že by se jí tento problém mohlo podařit vyřešit.

Albánec Kristi Qose, jenž přišel ze slovenského Ružomberku, působil klidně, nechyboval. „Rád hraji s míčem, dokážu i bránit. Obránce ale nejsem. Nejraději hraju na pozici osm," představil se trojnásobný albánský reprezentant, jenž se v Karviné dohodl na dvouapůlletém kontraktu.

Zlínští jej v Česku přivítali drsně. „Kopli mě do hlavy, šlápli mi na prsty na noze a po prvním zápase krvácím. Ale chtěl jsem jít do nějaké dobré ligy, proto jsem tady," smál se 24letý fotbalista, jenž dal Karviné přednost před nabídkou polského Lubinu.

„Chtěl jsem poznat něco lepšího. I proto jsem odmítl velmi dobrou nabídku Ružomberku. Ale nejsem Cristiano Ronaldo, takže jsem měl vlastně jen dvě nabídky. Jednu z Karviné, druhou z Polska. Zvolil jsem Karvinou i kvůli trenérovi, kterého znám ze Slovenska. A taky proto, že Češi a Slováci jsou si podobní. Proto si myslím že i tady zapadnu," svěřoval se Qosi.

Karviná? Lepší tým než v Ružomberku

Po výhře nad Zlínem si své rozhodnutí pochvaloval. „Myslel jsem si, že když je Karviná předposlední, tak na tom nebude úplně dobře, ale mýlil jsem se. Je tady lepší tým, než byl Ružomberku. A to je dobrý důvod, proč tu zůstat," usmál se Albánec.

S Karvinou se na smlouvě dohodl v pátek a v sobotu odehrál plnou porci devadesáti minut. Den před zápasem se totiž zranil stoper Rundić, na jehož místo se zasunul Janečka. A vytvořil tím místo pro Qoseho. „Zhruba tak do pětasedmdesáté minuty jsem se cítil dobře. Potom už jsem začal být unavený, protože jsem poslední tři týdny netrénoval naplno," svěřoval se Qose, jenž před premiérou v Česku stihl s týmem jen dva tréninky.

Zleva Vojtěch Smrž a Kristi Qose z Karviné

Petr Sznapka, ČTK

„Byl jsem v Karviné sice už od středy, ale dělal jsem jen běžecké testy, vyřizovaly se papíry k přestupu. Do tréninku jsem se zapojil až v pátek. Druhý jsem absolvoval v sobotu ráno před utkáním," popisoval Qose. Nesehranost s týmem ale nebyla znát. „Jsem za to rád. Začali jsme dobře, doufám, že to bude takhle pokračovat," řekl Qose.

Albánský středopolař v této sezoně vstřelil v patnácti podzimních utkáních slovenské ligy dva góly. V minulé sezoně se trefil v lize desetkrát. „Jeden gól jsem dal i v poháru, takže jich bylo celkem jedenáct. Chci i v Karviné skórovat a taky bránit," popsal rodák z albánského města Korçë, čím by chtěl Karviné v boji o záchranu nejvíce pomoci.