Jeřábek trénuje s Jabloncem. Teplice se zlobí a slibují: Rozhodně věc nechceme nechat být

Co se stalo? 26letý Jeřábek měl na Stínadlech podepsanou smlouvu do června tohoto roku. Když ji odmítl prodloužit, byl v zimní pauze přeřazen do béčka. Následně kontrakt jednostranně vypověděl. FAČR hráči vyhověla. A obránce se tak již jako volný hráč mohl upsat do léta 2022 Jablonci. S tím skláři nesouhlasí.

Pro pochopení sporu si naznačme, jak obě strany argumentují: na Stínadlech ještě půl roku platným kontraktem. „Jeřábek měl s námi podepsanou smlouvu do léta, kterou však FAČR zrušila s tím, že vyjádření s vysvětlením dostaneme později. Tato situace nám přijde absurdní,“ říká ředitel komunikace teplického klubu Martin Kovařík.

Obhajoba hráče? Jeřábek využil teprve od léta minulého roku platného ustanovení Přestupního řádu FAČR. Tam se v paragrafu 22 o jednostranném zrušení závazků z profesionálních smluv říká, že jedním z oprávněných důvodů výpovědi profesionální smlouvy je „případ hrubého jednání smluvní strany, které má za cíl druhou smluvní stranu přinutit ukončit nebo změnit podmínky profesionální smlouvy“.

Podle této argumentace je tedy přeřazení do rezervního týmu kvůli podpisu nového ujednání hrubým jednáním, které legitimizuje výpověď. Byť problémem by mohlo být, zda na tento paragraf sedí i podepsání smlouvy nové.

Michal Jeřábek během prvního tréninku v Jablonci.

fkjablonec.cz

„Je to otázka výkladu. My ovšem trváme na tom, že to aplikovatelné je. Prodloužení smlouvy je změnou jejích podmínek. V cizině se takové věci nestávají,“ vysvětlila na začátku února pro deník Sport Markéta Haindlová, předsedkyně České asociace fotbalových hráčů.

Jsem rád, že jsem v Jablonci, říká Jeřábek

Svým způsobem by šlo o zlomový moment, neboť degradace hráče do béčka za trest kvůli neprodloužení smlouvy byla v Česku v minulosti celkem běžným jevem. Byť samozřejmě v tomto případě také záleží na konkrétním znění Jeřábkovy smlouvy a jejím výkladu, jak měl případné hraní za rezervní tým v kontraktu ošetřené.

První trénink a první rozhovor Michala Jeřábka v Jablonci 💪⚽️💚#vprvnilinii pic.twitter.com/tIhPKZFwog — FK Jablonec (@FKJablonec) February 18, 2020

Jak situaci nyní vnímá samotný hráč? „Bylo to hodně složité. Ani jsem nečekal, že to vůbec takhle komplikované bude. Ale jsem hrozně rád, že jsem už v Jablonci a můžu se konečně začít soustředit jenom na fotbal, protože mi hrozně chyběl. Konečně jsem zase s kluky v kabině a teď už doufám, že podobné věci nebudu řešit a budu se soustředit jen na fotbal,“ říká Jeřábek.

Teplice se však hodlají bránit. „Až dostaneme vyjádření, rozhodneme se o dalším postupu. Rozhodně však věc nechceme nechat být,“ uzavírá Kovařík.