Sparto, a teď emoce! Posily nový kouč nedostane, Haškův návrat není ve hře

Docela paradox. Václava Jílka dál respektuje. Přesto mu ukázal palec dolů.

„Trenérská práce je vždy o tom, jak dokážete týmu vtisknout své představy. Nechci se pouštět do toho, kdo má jaké silné a slabé stránky. Máme je všichni. Je to ale i o sebevědomí hráčů a o emocích," poukazuje Tomáš Rosický.

Čtyři prohry v řadě, to na hráče vliv má. My se je z toho snažíme dostat, říká nový trenér Sparty Václav Kotal

Sport.cz

„Když se podíváte na zápas s Libercem, byl bez emocí z naší strany. To byl největší alarm. Jakmile v týmu nejsou emoce, tak to není dobře. Co se týká budování sebevědomí, tak to je jednoznačně trenérská práce," dodává.

Kotal jednoznačnou volbou

Kovaný sparťan Václav Kotal se v létě chopil nově vytvořeného béčka. Pro vedení byl ideální kádrovou rezervou. „Chtěli jsme silné trenéry v áčku i béčku. Byli jsme nadšení, že pan Kotal, silná osobnost a velký stratég, vzal béčko. Když padlo rozhodnutí o odvolání Václava Jílka, tak pro nás byl jednoznačnou volbou," ujišťuje Rosický.

Právě dnes končí přestupní termín. Posily v zimě nedostal Jílek, nedočká se jich ani Kotal. „Je nepravděpodobné, že by ještě někdo přišel. Bavili jsme se i s trenérem o všech možných variantách. Dospěli jsme ale k tomu, že zůstaneme ve stejném složení," avizuje Rosický.

Půjde Hašek k Bílkovi?

Řešením není ani rebel Martin Hašek. Po zimní partyzánštině byl odložen právě ke Kotalovi do béčka.

Sparta asi není pro každého, říká na adresu odvolaného Václava Jílka Tomáš Rosický

Sport.cz

„Není žádná změna, Martin chce odejít. Situace nemá žádný vývoj..." říká Rosický.

O Haška údajně projevil zájem Michal Bílek, český kouč kazašské Astany. Vztah se Spartou je nadále na bodu mrazu.

„Omlouvám se, podrobnosti rozchodu s Martinem neznám. Respektuji, že s námi trénoval, o důvodech jsem se s ním vůbec nebavil. Byl s námi přechodnou dobu, nic jiného se neřešilo," potvrzuje Václav Kotal patovou konstelaci.