Dva góly Bohemce? Nebylo mi před zápasem dobře, přiznal liberecký Kuchta

Byl to váš nejlepší zápas v první lize?

Určitě, to je bez debat. Vždy jsem dal maximálně jeden gól, teď jsem byl dá se říci u všeho. Jsem spokojený. Hlavní ale je, že jsme vyhráli a potvrdili tři body ze Sparty, což bylo ohromně důležitý. Dotáhli jsme se na týmy nahoře, máme je na dosah.

Na první gól za Liberec jste čekal dvanáct zápasů, teď vstřelil rovnou dva. Čím to?

Myslím, že mým přístupem. Trochu jsem změnil svůj život. Snažím se teď všechno dělat naplno, podřizuju tomu dá se říci úplně všechno. A možná se to teď všechno štěstím otočilo ke mně.

Dříve jste fotbalu vše neobětoval?

Tak jsem to nemyslel. Spíše jsem měl v některých věcech smůlu. Hrál jsem třeba tři zápasy, pak se zranil a než jsem se do toho opět dostal, sbíral jsem to po minutách. Teď cítím, že jsem ten, který góly dávat musí.

Však trenér Pavel Hoftych říkal, že mužstvu za podzim góly dlužíte. Ulevilo se vám teď?

Ulevilo, ale je to teprve začátek. Musím v tom pokračovat a takové výkony opakovat, abych si zasloužil být útočníkem číslo jedna. Musím o to pořád bojovat, protože Ronďák (Imad Rondič) taky pracuje výborně. Má kvalitní zakončení. Tlačíme na sebe. Dnes se mi to povedlo, jemu se zase povedla příprava. Trenéři mi věří a budu se snažit jim to splatit každým zápasem, stejně tak jako vedení klubu.

Útočník Jan Kuchta přestoupil ze Slavie do Liberce

Radek Petrášek, ČTK

Nemrzí vás, že jste střídal už po 54 minutách hry? Mohl jste útočit na hattrick.

To jsem sice mohl, ale nebylo mi před zápasem dobře. V pondělí a úterý jsem měl po večerech teploty. Když jsem přišel o poločase do kabiny, vůbec jsem se necítil dobře. Trenér se mě zeptal, jestli chci pokračovat. Říkal jsem, že jo, ale že vydržím maximálně deset minut. Jak jsem dal druhý gól, říkal mi, že kdybych nedostal žlutou kartu, tak mě na hřišti ještě deset minut nechá.

Mimochodem za co vás sudí napomenul?

Za oslavu gólu, ale nerozuměl jsem tomu, protože myslím, že jsem si dres nesundal. Měl jsem to krotit, ale po druhém gólu jsem byl v euforii. Jen jsem si ho dal přes hlavu, nechtěl jsem ho sundat...

Liberec se dostal do vedení z penalty po faulu na vás. Byla jasná?

Myslím, že ano. Gólman mě zbořil. Byl jsem před ním, chtěl jsem zakončit a on tam podle mě šel dost hloupě. Jen jsem využil své přednosti a on mě zfauloval. Myslím, že to byla jasná penalta.

Jan Kuchta z Liberce a brankář Bohemians Patrik Le Giang.

Radek Petrášek, ČTK

Před utkáním se změnilo vaše hostování ze Slavie v přestup do Liberce. Povzbudilo vás to?

Dá se to tak říct. Stál jsem o to, abych se se Slovanem domluvil. To byla první varianta. Ještě se do toho vložil druhý klub, což tím trochu zamíchalo. Řešilo se to do středy, do čtvrtka. Jsem rád, že jsem tady.

Jak velká šance byla, že by vás získal ten druhý klub?

Velká. Tam by se jen jednalo o půlroční hostování, které by se v až v létě změnilo v přestup. Nakonec to padlo. Jsem tady a řeším přítomnost a budoucnost.

Je pro vás důležité, že máte konečně jasno?

Je to ohromně důležité, protože zatím jsem střídal kluby po půlroce, maximálně po roce. Tohle je tým, který dřív hrál Evropskou ligu a hraje na špici české ligy. Myslím si, že je to výborný mančaft.

A jak významná je pro vás důvěra trenéra Pavla Hoftycha?

Je důležitá. On o mě stál. Vlastně inicioval, aby mě Slovan ze Slavie vykoupil. Jsem za to strašně rád, že za mnou takhle stojí. Máme spolu specifický vztah. Myslím, že on mě může dostat na top úroveň, protože ví, že nad sebou potřebuju bič. Umí to se mnou.

V tabulce jste poskočili na šesté místo. Je to povzbuzením?

Chceme být v první šestce. Netajíme se tím, že bychom chtěli ještě trochu nahoru. Myslím, že kádr je tady dost široký a kvalitní na to, abychom byli v horních patrech tabulky. A teď jsme udělali další krok. Za týden nás čekají Teplice a budeme se snažit o maximum, abychom zase získali tři body.