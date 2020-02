Karviná rozebrala Teplice už v první půli. Nejlepší poločas, co jsem tu zažil, svěřoval se Lingr

Fotbalisté Karviné zvládli i druhé domácí ligové utkání jara. Po nejpovedenějším prvním poločase své krátké ligové historie porazili Teplice 3:0 a třináctému Zlínu se přiblížili na rozdíl dvou bodů. „Je to super, ale pořád musíme bojovat, protože jsme stále na barážové příčce," upozornil Ondřej Lingr, jenž se podílel na všech třech gólech do sítě Teplic.

První gól hlavu vstřelil, před druhým pustil centr Ba Louy na zadní tyč Taiwovi a na třetí branku Janečky přihrál. Měl jste podíl na všech třech gólech. Sedí vám nová role na hrotu karvinské ofenzívy?

Pokud se počítá i to, že jsem balón pustil Taiwovi, tak jsem byl u všech gólů. Ale já si počítám dneska jedna plus jedna.

V sezóně jste dal třetí gól, druhý hlavou, přestože nepatříte k nejvyšším.

Jsem sice menšího vzrůstu, ale góly hlavou jsem dával celou svou kariéru, i v mládeži. S tím nemám problém.

U druhého gólu jste balón pustil mezi nohama na zadní tyč Taiwovi. Věděl jste, že tam je, nebo si zakřičel?

Slyšel jsem, jak na mě řve, tak jsem to pouštěl.

Co řval?

Vlastně ani nevím, něco zařval.

Skvělý poločas jste zakončil nahrávkou na třetí gól, který dal Marek Janečka. Nechtěl jste střílet sám?

Ne, ta přihrávka prošla někomu mezi nohama, to bylo štěstí. Mára už měl před sebou jen prázdnou bránu, tak jsem u to poslal a on už to jen doklepl.

Marek Janečka dal gól po dvou letech. Přijde od něj speciální poděkování za přihrávku?

On už mi poděkoval přímo na hřišti. Především ale zaslouží ze všech nejvíc poděkování on za to, jak to tady vede.

Tři góly v prvním poločase jste dali v lize teprve podruhé. Bez inkasované branky jste to ale zvládli premiérově. Byl to nejlepší poločas i herně?

Jednoznačně nejlepší, co jsem tu zažil. Takhle se chceme v lize prezentovat a především doma vyhrávat. Ne jako na podzim, kdy jsme na svém hřišti ztráceli body. Na podzim jsme možná raději hráli venku, teď jsme doma dvakrát vyhráli a úplně se to otočilo. Bylo by fajn, kdybychom mohli hrát jenom doma.

Jak se vám hraje v útoku vedle Abdurahmana Taiwa, který přišel v zimě z Dunajské Stredy a v obou zápasech se střelecky prosadil?

Velmi dobře. Hrajeme tam teď na tři vepředu, můžeme rotovat. Můj hlavní post je desítka, ale takhle jsme to zkusili, vyšlo to a snad to bude pokračovat.

Na Zlín už ztrácíte jen dva body. Lepší se nálada v kabině?

Je super, že jsme se odlepili ze dna. Ale pořád musíme bodovat, ideálně hned na Bohemce. Jedeme tam vyhrát.

Zdá se, že vám narostlo i sebevědomí?

Narostlo. Nálada je lepší, věříme si.

V čem tkví tam karvinská proměna?

V jinačím stylu hry, na vysoký presink. Děláme na tom to každý den, dostáváme to do sebe a taková hra nám sedí. Karviná podle mě ani jinak hrát nemůže.