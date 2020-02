Teplice prohrávají, spasí je francouzský útočník?

Severočeši reagují na dvě porážky v úvodu ligového jara. Fotbalisty Teplic posílil útočník Martins Toutou Mpondo. Třiadvacetiletý francouzský hráč, který naposledy působil v třetiligovém Táborsku, podepsal na Stínadlech smlouvu do konce sezony s opcí na další dva roky.

Tepličtí sáhli po posile ze země mistrů světa. Útočník Daniel Martins Toutou Mpondo na podzim v Táborsku ve čtrnácti zápasech nastřílel devět branek. Je tedy třetím nejlepším střelcem ČFL. Brzy čtyřiadvacetiletý Francouz se v úterý zapojí do tréninkového procesu.

Smlouvu v Teplicích podepsal do konce aktuální sezony s opcí na další dva roky. "Dřímá v něm potenciál do budoucna, už v minulém roce v Táborsku ukázal, že dávat góly umí, proto jsme se rozhodli ho angažovat," říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek na klubovém webu.

Vytáhlý útočník působil od mala v Paris Saint Germain, během dorosteneckého věku přešel do Paris FC, loni v zimě pak přestoupil do Táborska. V něm odehrál během kalendářního roku 2019 dvacet soutěžních zápasů, v kterých nasázel deset branek. Agentem francouzského forvarda je Daniel Chrysostome, který do české ligy přivedl už Kamso Maru, Mahameda Tijaniho nebo Carlose Azeveda.