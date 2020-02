Emoce plály! Podíval se na mě a dal mi strom, zuří Sýkora. Jen jsem se mu postavil do cesty, namítl Fillo

„Při prvním souboji do mě vletěl, srazili jsme se. Podruhé jsem se mu postavil do cesty a on do mě narazil. Nevím, co říct víc. Bylo to tvrdé utkání na obě strany, nechtěl jsem mu nic udělat," krčil rameny Fillo, který ani za jeden zákrok nebyl od rozhodčího Ondřeje Pechance potrestán.

Druhý střet Sýkory s Fillem ve druhém poločase zkoumal VAR. „Přišlo nám, že zákrok nebyl na udělení červené karty, ruce zůstaly dole, spíš nám to přišlo na žlutou kartu," uvedl po utkání v televizi O2 videorozhodčí Emanuel Marek.

Po závěrečném hvizdu se domácí fotbalista při odchodu z mixzóny Sýkorovi omlouval. „Kdyby se omlouval za neúmyslné zákroky, tak to vezmu, ale takhle to beru s rezervou. Koukal jsem prostě na balon, Martin Fillo se na mě podíval, a pak mi dal dvakrát klasický strom. Za to tady dostal Milan Baroš červenou po zákroku na Tomáše Součka. Nevím, je to věc rozhodčího, moje ne," kroutil hlavou Sýkora.

Že by s Fillem měli nevyřízené účty z minulosti Sýkora odmítl. „Vůbec ne. Asi chtěl eliminovat nějaké mé přednosti a silné stránky, což se mu do značné míry povedlo," uznal jablonecký fotbalista.

Video, nula, k čemu? snažil se krotit Rada

Zblízka viděl oba střety trenér Jablonce Petr Rada. „Video, nula. K čemu? Mám dvacet smsek, ve kterých mi známí píšou, že to byla jasná červená. Sýkora by si asi nelehnul zbytečně, tohle hráče neučím. Sám jsem byl obránce, fotbal je tvrdý, to k tomu patří. Všichni to video chtěli, já teda ne. Ale k čemu je? Radši se nebudu vyjadřovat," povzdychl si Rada.

Jablonecký gólman Vlastimil Hrubý se nad tvrdou hrou nijak nepozastavoval. „Souboje? Nehrajeme kuličky, když to není nic zákeřného zezadu, tak tvrdé zákroky k tomu patří. Zápas pak má trošku grády," řekl zkušený brankář, jenž měl velkou zásluhu na tom, že si Jablonec z Ostravy odvezl bod za remízu 1:1.