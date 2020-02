Zklamaný Kozel si domácí premiéru neužil: Přišli jsme o body i o hráče

Hrubý opustil hřiště v doprovodu lékaře krátce po čtvrthodině hry kvůli nevolnosti. „Robert si stěžoval na bušení srdce a úzkost. Bylo mu až na omdlení. Prý to nebylo poprvé. Asi to není náhoda," uvedl Kozel. Hrubý okamžitě ze hřiště zamířil do nemocnice. „První vyšetření v nemocnici nic neodhalila, čekají ho však další prohlídky," oznámil klub na Twitteru.

Defenzivní záložník Adam Jánoš se do sestavy vrátil po třízápasovém trestu po vyloučení proti Opavě. Proti Jablonci odehrál přes šedesát minut, než zůstal po souboji u brankové čáry ležet nedaleko rohového praporku. Domácí fotbalista se už do hry nevrátil a se zafixovaným ramenem zamířil do šatny. „Má vykloubené rameno, bude mimo minimálně tři týdny," přiblížil Kozel.

Jan Krob z Jablonce a Roman Potočný z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ostravský kouč připustil, že především vynucené střídání tvůrce hry Hrubého na jeho tým dolehlo. „Pár minut to bylo patrné, pak jsme už hráli, co jsme chtěli. Ale jsem zklamaný. Ne z výkonu, ale z výsledku a z toho, že jsme ztratili dva hráče," řekl trenér Baníku.

Už v pátek hraje Baník v Českých Budějovicích a Kozel bude mít znovu starosti se sestavou. Proti Slovácku v úvodním jarním kole musel vynechat vykartovanou čtveřici Jánoš, Stronati, Fleišman a Jirásek. Proti Jablonci pak vrátil do sestavy první tři, Jirásek v průběhu zápasu zastoupil Hrubého.

„Musím říct, že jedno místo jsem řešil ještě ráno před utkáním a možná jsem to nevyřešil úplně správně. Ale to tak někdy bývá. Pojali jsme to tak, že kdyby ti hráči trest neměli, tak v sestavě jsou. Chtěli jsme je vidět. Ty, co hráli na Slovácku, jsem pochválil s tím, že teď máme nabitý program. Hrajeme za čtyři dny znovu a bude dobře, když budou všichni rozehraní a budeme mít více variant. Samozřejmě jsem nepočítal s těmi dvěma věcmi, které se teď staly," uvedl Kozel.

Rozhodčí Ondřej Pechanec vylučuje jabloneckého Jana Kroba.

Jaroslav Ožana, ČTK

Domácí premiéru před téměř deseti tisíci fanoušky si kvůli nečekaným okolnostem ani příliš neužil. „Nebyl to ideální scénář, který jsme si představovali. Dostali jsme rychlý gól, pak přišla dvě vynucená střídání. V závěru se to projevilo, protože jsme už nemohli prostřídat. Bylo to hodně hektické. V souhrnu jsme body ztratili, chyběla tomu ta druhá branka, která by myslím byla i zasloužená," zhodnotil Kozel.