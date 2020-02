Karviná našla střelce, vzhůru jí táhne Nigerijec. Jsem tady doma, říká Taiwo

Dres slovenské Dunajské Stredy, která se bude prát na Slovensku o pohárovou Evropu, vyměnil za Karvinou hrající o záchranu s chutí. V DAC na konci podzimu vypadl ze sestavy a nepočítal s ním ani nový portugalský kouč Hélder Cristovao.

„Chci hrát, dávat góly, a to v Karviné můžu. Hrajeme tady jako rodina, každý chce přispět. Moc se mi tu líbí. Karviná je teď můj domov," hlásil nigerijský fotbalista, pro něhož není Česko úplnou neznámou. V létě roku 2017 si ho v tureckém Bursasporu vyhlédla Zbrojovka Brno.

Po půl roce se však stěhoval do Nitry, po dalším roce putoval do Dunajské Stredy, kde má smlouvu až do konce příštího roku. Do Karviné přišel na půlroční hostování s možností následného přestupu. „Nad tím, co bude za půl roku teď nepřemýšlím. Zajímá mě jen přítomnost. A ta je spojená s Karvinou. Nejdůležitější je abychom se zachránili," řekl Taiwo.

Pro splnění tohoto cíle zatím dělá maximum. V obou úvodních zápasech jara dal gól. Proti Zlínu byl po rychlém brejku na zakončení sám, v neděli proti Teplicím musel čekat, zda k němu míč projde přes spoluhráče Ondřeje Lingra. „Soupeř chyboval v rozehrávce a nahrál Ba Louovi. V duchu jsem si říkal: Prosím, pošli mi míč podobně jako minule, kdy jsem dal první gól. A když to udělal, tak jsem už nahlas křičel Linži, Linži, prosím, nech mi míč!" smál se Taiwo.

Lingr poslechl a Taiwo poslal míč nekompromisně do levé šibenice. „To je instinkt," řekl střelec, kterého si v Dunajské Stredě vyhlédl přímo kouč Jarábek. „Znal jsem ho. Je silný dopředu a umí zabrat i dozadu. Opravdu zajímavý hráč. V Nitře začal velmi dobře, v Dunajské trochu přibrzdil, hrál málo. Ale když dostal šanci, měl velmi dobrá čísla. Užívá si to tady, můžeme si pomoct navzájem," řekl na adresu rodáka z Lagosu trenér Jarábek.