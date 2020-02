Fotbalisty Liberce posílil záložník Zeman z Příbrami

Fotbalisty Liberce posílil záložník Martin Zeman, který do sedmého týmu ligové tabulky přišel po konci angažmá v poslední Příbrami. Třicetiletý krajní hráč bude ve Slovanu podle klubového webu působit minimálně do konce sezony.

Zeman do Příbrami zamířil loni v létě po půlroce v izraelském klubu Hapoel Raanana. U Litavky ale při svém druhém angažmá nenaplnil očekávání. Na podzim v 18 ligových utkáních zaznamenal tři asistence a středočeský klub na startu zimní přípravy oznámil, že s někdejším reprezentantem do 21 let nepočítá pro jarní část sezony.

Bývalý záložník Plzně a Sparty v české nejvyšší soutěži odehrál celkem 165 zápasů, ve kterých si připsal 10 gólů a 33 asistencí. V zahraničí působil Zeman také ve švýcarském Sionu, rakouské Admiře Mödling a Senici.