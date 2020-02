Jablonec si pojistil služby černohorského reprezentanta

Třetí tým ligové tabulky se chystá na důležitý duel s druhou Plzní. Prodloužení smlouvy s osvědčeným záložníkem je pro něj dobrou zprávou.

Vladimir Jovovič je v Jablonci třetí sezonu a nastoupil do 76 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 13 gólů a 18 asistencí. Po dlouhých a náročných jednáních došlo na Střelnici k prodloužení stávajícího kontraktu o jeden rok. Původní měl vypršet po skončení sezony.

NOVÁ SMLOUVA!

Černohorský reprezentační záložník Vladimir Jovović dnes na Střelnici prodloužil smlouvu 💪⚽️💚

Ať se ti daří, Jovo!#vprvniliniihttps://t.co/YL1wH2PYiC — FK Jablonec (@FKJablonec) February 26, 2020

„Jsem rád, že jsem smlouvu prodloužil. Měl jsem smlouvu do léta, ale domluvil jsem se s majitelem, že prodloužíme. On měl zájem a já jsem také chtěl pokračovat v Jablonci," říká hráč.

„Fotbalově se cítím v Jablonci dobře. Jsem tady tři roky a hodně jsem si zvykl. Už jsem odehrál dost zápasů, a to je pro mě důležité. Myslím si, že se mi v Jablonci daří a hraje se mi dobře, je to vidět i na výsledcích. Teď se chci ještě zlepšit a udělat vše, co můžu, aby se Jablonec zase dostal do evropských pohárů," ujišťuje Jovovič.

Severočeši ho přivedli v létě 2017 z Crvené zvezdy Bělehrad.