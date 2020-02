Kluky držíme s Drobasem na zemi, odmítá euforii a pád českobudějovický stoper Sivok

Spanilá jízda nováčka na jaře pokračuje. Kde se to bere v mužstvu, které kromě dvou zkušených veteránů tvoří převážně hráči, kteří ještě před rokem kopali druhou ligu?

Mužstvo si výborně sedlo. Určitě to je největší zásluha trenéra Davida Horejše a jeho týmu. Když jsme v létě začali spolupracovat, byl jsem z něj v příjemném šoku. Už tehdy jsem říkal, že Horina roste pro velký fotbal a velký klub.

V čem je jeho tajemství?

To není tajemství. Nesní o velkém mužstvu, pracuje s hráči, které má a ty dokáže přesvědčit, že fotbal, který jim vštěpuje, je kvalitní, úspěšný a zvládnou ho. Oni to přijali a pochopili, že to, co trénujeme, pak v zápasech funguje, když všichni plní, co mají. Chvilku trvalo než hráči, kteří před rokem hráli druhou ligu, poznali, že mají na tu první. Třeba Patrik Brandner nebyl dobrý ani pro druholigové kluby a v Dynamu vyrostl. Takových je víc, Ivan Schranz, Patrik Čavoš, Lukáš Havel, Filip Havelka, Matej Mršič... Z hráčů, které nikdo neznal se stali borci, kteří budí respekt.

Tomáš Sivok padá po jednom ze zákroků

Václav Pancer, ČTK

Není nic nového, když včera neznámý hráč, jemuž se dnes daří, vylétne do oblak...

My máme v Dynamo zdravou kabinu. Nikdo v oblacích nelétá. S Drobasem, Jardou Drobným, je držíme při zemi. Nikomu nedovolíme, aby polevil. A kluci makají, každý chce hrát v základu. Někdy to není jednoduché, ale respektují nás. Hlavně Drobase. Je to skvělé mít takového borce za zády.

Řekl jste, že chvilku trvalo, než hráči pochopili, že na první ligu mají. Po 11. kole jste byli poslední. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že po dalších jedenácti budete čtvrtí, dvě příčky a tři body nad Spartou, co byste mu řekl?

Tehdy bych si ťukal na čelo... Ale ve fotbale je všechno možné. Právě tehdy přišel Drobas a hrozně moc mužstvu po všech stránkách pomohl. Já jsem už tenkrát věřil, že o záchranu hrát nebudeme, a zvedneme se někam ke středu tabulky. Cítil jsem, že mužstvo má potenciál. Ale že budeme tak vysoko, to mě nenapadlo.

Už na Jihu Čech přemýšlíte o možnosti nakouknout do pohárové Evropy?

Ježišmarjá, to ne! Opravdu jsme nohama na zemi. Pochopitelně, když už jsme v první šestce, chceme v ní vydržet co nejdéle. Hlavním cílem sezóny ale pořád zůstává úkol vyhnout se skupině o záchranu. Už jsem řekl, ve fotbale je možné všechno. O tom svědčí i naše situace po jedenáctém a teď po dvaadvacátém kole. Kdyby se něco takového za určité konstelace stalo, poprali bychom se s tím. Nejsme parta vyjukaných zajíců, ale zůstáváme pokorní.

Antonín Křapka z Boleslavi, Patrik Brandner, Petr Javorek a Tomáš Sivok, všichni z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

Opravdu už si před každým zápasem říkáte, že ho jdete vyhrát?

Přesně tak. Utkání s Boleslaví se nám povedlo 3:0, ve Zlíně to bylo těžší, věděli jsme, že oni hrají o život, ale zápas jsme zvládli. Cennější, než jasná výhra je výsledek 3:2. Vážíme si ho. Přesně takovými zápasy kluci rostou.

Baník bude v pátek ale zatím nejtěžší jarní soupeř...

Nemyslím si. Pro nás není žádný soupeř snadný. Baník disponuje velkou kvalitou. Nový trenér Luboš Kozel změnil herní styl, Baník se víc snaží hrát fotbal, což nám ale vyhovuje. Nejtěžší na jaře bude podle postavení v tabulce, my se ale odpovědně chystáme na všechny. Zápas je tak těžký, jak si ho sami uděláme. Když utkání nezvládneme, bude pro nás moc těžké, když budeme hrát zodpovědně svoji hru, bude svým způsobem lehčí. Záleží na nás.

Jedete na úspěšné vlně, ale nemůže vás srazit pod vodu první porážka?

Nesrazí. My jsme dostali čtyři góly třeba v Boleslavi, Liberci nebo na Slavii. Vyhráli jsme v Olomouci, rozjeli tu naši sérii, ale čtyřku nám pak v poháru dala u nás doma Sparta. Pokaždé jsme se z prohry otřepali. Každý si to musí v hlavě srovnat, někomu to jde snáz, jinému hůř, ale vždycky musí platit, že jsme do utkání dali všechno. Nemuselo se nám povést, soupeř byl lepší, to se stát může. Ale každý z nás musí mít svědomí čisté, že udělal maximum. Nebojím se, že by po prohře přišla nějaká série hrůzy. Nejsme navíc pod existenčním tlakem.

Před začátkem jara jste řekl, že byste Dynamo koupil. Pohnula se jednání?

Pokračují, ono to není jednoduché. Věřím, že se budou dál posouvat k úspěšnému konci. Zájem mají stávající majitelé, pochopitelně já, a samozřejmě můj partner, který by dal výrazný finanční obnos a je zárukou solidní budoucnosti. Plány máme veliké, ale uskutečnit je lze, jen když dostaneme příležitost, v což doufám. Zatím se k jednáním nechci konkrétně vyjadřovat, není co říct.