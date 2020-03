Jako hráč spadl se Spartou do druhé ligy. Sestup snad teď nehrozí, říká Kotal hořce

Tři zápasy, jediný bod, šesté místo v ligové tabulce. Zoufalý vstup do fotbalového jara... Když se zkušený kouč ujal po prvním letošním kole rizikové spasitelské mise, jistě netušil, jak hluboko mužstvo je. A teď musí odpovídat také na otázku, jestli tak slabou Spartu vůbec pamatuje. „Když jsem do Sparty přišel jako hráč, tak se dokonce sestoupilo do druhé ligy. To snad teď nehrozí,“ usmívá se hořce Václav Kotal.