Škoda, že moje nuly nevedou k vítězství, litoval příbramský gólman Kočí

Mladoboleslavský Lukáš Budínský je zkušeným exekutorem pokutových kopů. Vy jste mu penaltu zneškodnil. Věděl jste, kam je kope a vystihl směr nebo to bylo o štěstí?

Před zápasem mi trenér brankářů Roman Pavlík ukazuje, kam kdo z exekutorů soupeře nejčastěji kope. Byl jsem rozhodnutý skočit k tyči po mojí levé ruce. Věřil jsem si a vyšlo to. Při penaltě nemá gólman co ztratit. Může jen vyniknout. Bylo to za bezbrankového stavu, čtvrt hodiny před koncem. Kdyby to byl gól, možná bychom prohráli, takhle máme alespoň bod.

Vychytal jste v ligové sezoně čtvrtou nulu, ale žádná nevedla ke třem bodům, pokaždé zápas skončil bezbrankovou remízou. Nemrzí to trochu?

Mrzí nás to všechny, nejen mne, je škoda, že žádná nula nebyla za tři body. Bylo by příjemné, říct si, že jsem čistým kontem pomohl k vítězství. Bohužel... My potřebujeme tři body. Jsme v tabulce poslední a zápasů už není tolik. Čekají nás další těžká utkání, o víkendu jedeme do Karviné. Venku jsme neuhráli ještě ani bod. Věřím, že se to konečně někde zlomí.

S vaší nulou k tomu...

To je úplně jedno, jestli vyhrajeme 1:0 nebo 5:4, hlavní pro nás jsou tři body.

Byl to v sobotu váš nejlepší výkon na jaře?

Podle výsledku určitě, cítil jsem se dobře, chytil penaltu, ale nevyhráli jsme, to nás mrzí. Sám sebe hodnotit nechci, to náleží trenérům.

Zleva Jiří Klíma z Boleslavi a Filip Zorvan z Příbrami.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Na jaře jste dostal ve dvou zápasech osm gólů. Vaše chyba v Jablonci, kde jste při odkopu promáchl a Sýkora dal laciný gól, obletěla sociální sítě. Je těžké se s takovými momenty vyrovnat a zapomenout na ně?

I to k fotbalu patří, já bych se k těmhle momentům nevracel... Netrápím se tím, protože to bych se utrápil. Stalo se a vrátit se ten moment nedá. Mrzí to, ale jedeme dál.

Podepsal se na bezbrankové sobotní remíze i těžký terén před oběma šestnáctkami?

Pro oba týmy to bylo stejné, ale tím spíš mohl padnout gól. Míč špatně odskakoval, hůř se chytal. Pro gólmana je to těžší, hůř se na tom pohybuje.

V týdnu převzal tým po odvolaném Romanu Nádvorníkovi jako hlavní trenér Petr Čuhel. Udělal výrazné změny?

Oznámili nám to v úterý, moc času na změny nebylo. Nějaké trenér udělal v sestavě, chce po nás větší důraz v defenzívě i ofenzívě. Dozadu jsme to splnili, ale to bylo jen padesát procent. Dopředu to znovu nevyšlo, i když pár slibných momentů, kdy se míč pohyboval v malém vápně, tam bylo. Chyběl ale právě ten důraz v zakončení. Musíme do toho vletět, hrajeme o život.

Pořád se spekuluje, že by mohl přijít Karel Jarolím...

Určitě je to zajímavé jméno a trenér, který už něco dokázal. Ale to je vše, co k tomu mohu říct.