Cítil, že si sparťani nevěří. Tak je zlínský Poznar sekl

Vstoupili do jara dvěma porážkami, stejně jako Sparta. Ševci si troufali, že na hřišti tápajícího soupeře mohou uspět.

„Věřili jsme si. Nicméně pořád je to Sparta, velký klub, který dlouhodobě avizuje, že se chce pohybovat ve vyšších patrech. Měli jsme k ní určitý respekt, ale taky chtěli bodovat, což se nám nakonec povedlo," pochvaluje si Tomáš Poznar.

🎥 TOMÁŠ POZNAR | „Není to ztráta, plusový bod bereme.“



Střelec první branky ševců v utkání #SPAZLN hodnotí duel na #FASTAVTV



Vyrovnával na 1:1, na Spartě se trefil vůbec poprvé v kariéře. Zlínští brzy vycítili, že domácí nejsou v pohodě. „Situace Sparty není úplně příznivá. Na hráče je velký tlak, takže je cítit, že si nevěří. Já jim do toho ale kecat nechci. My jsme toho chtěli využít, což se nám do jisté míry povedlo. Doufám, že si to Sparta vyřeší co nejdřív," poznamenává Poznar.

Situace směrem dolů je nepříjemně otevřená

Pátým gólem v sezoně si upevnil postavení nejlepšího zlínského střelce. Po necelé půlhodině za faul na něj odkráčel do sprch stoper Mandjeck, jehož sudí Orel vyloučil až po konzultaci s videorozhodčím. Původně sparťanovi ukázal jen žlutou kartu.

„Myslel jsem, že dostane červenou. Pan rozhodčí, který pískal výborné utkání, mi nejdřív říkal, že jsem byl moc z úhlu a že mu situace nepřišla jako jasná gólová. Myslím, že po zhlédnutí videa se rozhodl správně. Obránci Sparty zaspali a já toho využil," líčí svůj pohled na klíčový moment.

Zleva Tomáš Poznar a Lukáš Bartošák ze Zlína se radují z vyrovnávacího gólu proti Spartě.

Roman Vondrouš, ČTK

Zlín má i po nečekaném zisku nadále velké starosti. Od barážové čtrnácté příčky ho na třináctém místě dělí jen dva body...

„Nebudeme si nic nalhávat. Situace směrem dolů je nepříjemně otevřená," uvědomuje si Poznar. „Teď bude záležet hlavně na našich výkonech a na našem rozpoložení, abychom nemuseli řešit týmy pod námi. Samozřejmě nechceme mít velké starosti se záchranou," zdůrazňuje.