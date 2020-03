Legenda ostře útočí na vedení Dynama: Jsou tam lidé, kteří nám nepřejí, házejí nám klacky pod nohy

Po osmnácti letech se vrátil do české nejvyšší soutěže, dlouhé roky působil v Německu. V závěru kariéry se ale gólman Jaroslav Drobný rozhodl pomoci Dynamu České Budějovice v nejvyšší tuzemské soutěži. Jihočeši jsou po 23. kole na výtečném šestém místě, od bronzové pozice je dělí jen tři body. O idylické atmosféře v klubu však nejspíš nemůže být řeč. Čtyřicetiletý brankář v pořadu TIKA-TAKA v rozhovoru s moderátorem prozradil, co mu v klubu vadí. „Ve vedení klubu jsou lidé, co nám nepřejí a házejí nám klacky pod nohy," šokoval Drobný.

Do českého fotbalového prostředí jste se vrátil po osmnácti letech. V jakém stavu jste ho našel?

Jsou tu věci, které mi hodně vadí.

Například?

Vadí mi, jak někteří lidé v klubu pracují. Vadí mi, jak se prostě chovají. Co se týká Budějovic, tak mi vadí, že když jsme říkali, že kabina táhne za jeden provaz, tak o tom celém klubu to říct prostě nemůžu. Myslím, že si tam házíme klacky pod nohy a přijde mi to nefér.

Možná jste otevřel takovou Pandořinu skříňku, je vidět, že máte něco na srdci...

Nechci kritizovat někoho, kdo se nemůže bránit. Nebudu nikoho jmenovat, ti lidé to slyší, oni vědí, že nám tam házejí klacky pod nohy. Nechovají se fér. Když třeba začnu absolutní banalitou. Když jdu na trénink a chci si nechat pokropit hřiště, tak je to hrozný problém. Chci si nechat den před zápasem, když hrajeme za umělého osvětlení, chci, aby mi svítili, jak to bude svítit při utkání - nesvítí, je to hrozný problém.

Vodné, stočné, energie (žertoval moderátor)...

Takovýhle věci mi vadí. Když se prohraje, nebo když se vyhrává, tak ti lidé nás tam, to máme zjištěný, jak jsou Budějovice malé, to se k nám donese, tak tam za zády říkají, že příští zápas prohrajeme, a přitom pro ten klub vlastně pracují. To mi nejde do hlavy. Je to můj názor. Jsou tam lidé ve vedení klubu nebo co pro klub pracují, co nám prostě nepřejou a jsou rádi, že prohrajeme. Nevím, proč to tak je, ale prostě to na nich vidíš. Pak se doslechneš, jak tě pomlouvají za zády, že jsme tři králové spolu s trenérem. Nevím, jestli to je závist. Místo, aby byli všichni na jedný lodi.