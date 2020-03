Krev pronásledované kořisti v Plzni necítí, i když si Řezník vybavuje, co se nejspíš honí slávistům v hlavách

Opakují, že se soustřeďují jen sami na sebe. Na nejbližší zápas, který je čeká. Že krev pronásledované kořisti necítí, i když vedoucí Slavii mají po třech ligových kolech blíž, než si před startem jara mohli pomyslet. Vždyť Pražané promrhali už šest bodů z náskoku, který po měli podzimu. „Určitě jim to vrtá v hlavě. Však jsme si to také zažili,“ vzpomíná plzeňský Radim Řezník na sezonu, kdy ještě pod trenérem Vrbou měla Viktoria k dobru už patnáct bodů, a nakonec se třásla, aby na primát a titul dosáhla.

Slavia sice v prvních třech jarních kolech o šest bodů z podzimního aktiva přišla, ale stále může být v klidu. Desetibodové aktivum, které na druhou Plzeň má, je pořád velké.

„Je příjemné, když druzí ztrácí a my zatím stále vyhráváme, protože tím pochopitelně roste naše sebevědomí. Pravdou je, že už příprava se nám pod trenérem Guľou povedla, ale liga je přece jen něco jiného. Proto je dobré, že jsme v ní navázali na výsledky v přípravě," libuje si Řezník v reakci na jarní sérií tří výher znamenající devítibodový zisk, a tudíž stažení ztráty na Slavii.

„V tuto chvíli je pro nás podstatnější, že jsme se vzdálili soupeřům, kteří jsou v tabulce pod námi. I proto byla poslední výhra v Jablonci tak důležitá," chválí Řezník spoluhráče, že partii na severu Čech zvládli, zatímco on ji po prodělané viróze jen sledoval v roli diváka.

„Kdybychom zápasy nezvládali a nevyhrávali, tabulka kolem nás by byla daleko vyrovnanější," ulevilo se pochopitelně i trenérovi Adriánu Guľovi, že začátek jeho plzeňské mise vychází nad očekávání.

O snaze znepříjemnit Slavii tažení za obhajobou mistrovského titulu se sice v Plzni při jeho inauguraci také mluvilo, jako prioritu však před něho generalita Viktorie postavila uhájení druhé příčky v lize a atak na domácí pohár. Uběhly však tři týdny a vzhledem ke ztrátám Slavie se rázem nabízejí i jiné možnosti a cíle.

„Samozřejmě jsme vnímali, jak dominantní byla na podzim, jenže je přirozené, že proti favoritům půjdou všichni soupeři naplno. I my to v Jablonci pocítili. Žádný tým to ve vyrovnané české lize nemá jednoduché," uvědomil si slovenský kouč v plzeňských službách Guľa, že cesta ligovým jarem bude těžká pro Slavii stejně, jako pro jeho tým.

„Proto je pro nás podstatný náš proces. Naše záležitosti. Každý detail, na který se musíme soustředit. A jsem rád, že to hráči vnímají stejně a motivace je na nich patrná bez ohledu na postavení v tabulce. Budujeme mužstvo nejen pro nejbližší období, ale pro budoucnost, která je před námi," připoměl horizont, který má před sebou on i Viktoria.

Trenér Plzně Adrián Guľa.

Vít Černý, ČTK

„Tak jako v předminulé sezoně odskočila ostatním extrémně Plzeň, teď se totéž povedlo Slavii. Věřím ale, že jen na chvilku."

Uvažovat však o tom, že ona chvilka by mohla skončit už na jaře, však Guľa odmítá. A to přesto, že jeden z jeho plzeňských svěřenců Radim Řezník si dobře vybavuje pocity, které nejspíše zažívají i hráči v Edenu.

„Také jsme si říkali, že nic nemůže stát. Jenže jsme prohráli jednou, pak podruhé a začalo nám to vrtat v hlavách," připomněl, jak se i Plzni rozplýval náskok před očima. A to se ještě nehrála nadstavba a nenabízela se tudíž možnost utkat se s největším rivalem na jaře hned dvakrát.

„Rozlosování je dané, takže teď je naším úkolem se mezi šest top týmů dostat a v nadstavbě udělat maximum, abychom byli úspěšní. Máme před sebou zajímavé výzvy v lize i poháru, což je jen dobře. David Limberský může kupříkladu zvednout nad hlavu desátou trofej, protože naším cílem je přivézt MOL Cupu do Plzně, existují však další důvody a mikrodetaily, proč chceme hrát naplno. V každém utkání, které nás čeká. Proto mluvíme o tom, že nejbližší zápas je vždy zápasem nejdůležitějším," naznačuje kouč Viktorie Adrián Guľa, proč se v Plzni nemluví o tom, že by už cítili krev pronásledované kořisti.