Zůstat v klubu? Za této situace ne! Loutku dělat nebudu, říká Sivok po krachu plánů na koupi Dynama

Jakou formou vám stávající majitelé oznámili, že vaši nabídku koupit Dynamo s podporou majitele firmy Koh-i-noor Hardtmuth Vlastislava Břízy nepřijímají, protože dostali lepší?

Zprávu jsem dostal už někdy minulý týden. Měli jsme se spojit, což se ale nestalo. Tím pádem jsem to vzal jako uzavřenou věc. Naše jednání už se po tomto oznámení neměla kam posunout. Já víc peněz dát nemohu, partner také ne. Oni mají jiného investora, my končíme.

Řekli vám, kdo je tím lepším investorem?

Vůbec ne... Ale pokud takový investor existuje a má skutečně zájem Dynamo posunout výš, pak bych to uvítal. My jsme měli plány Dynamo přebudovat v moderní klub, s kvalitním zázemím, špičkovou akademií, prostě se vším, co k modernímu klubu, který chce hrát trvale nejvyšší soutěž, patří. Bohužel jsme nedostali šanci.

Cítíte zklamání?

Zklamání... Pokud jsme byli impulzem, aby se v Dynamu něco hnulo, a nový investor bude mít skutečně zájem klub pozvednout, pak to bude jen dobře. Doufám ale, že nešlo ze strany části vedení jen o truc, že se Sivok s Drobným ozvali, tak Sivokovu nabídku smeteme se stolu. Z tohoto pohledu nemám dobrý pocit...

Několikrát jste řekl, že ukončíte po tomto ligovém ročníku aktivní kariéru. Umíte si představit, že byste usedl na funkcionářskou židli v Dynamu?

Za tohoto stavu absolutně ne!

A kdyby skutečně přišel nový investor a oslovil vás?

Pokud bychom si sedli lidsky a měli na fotbal obdobný názor, pak bych o tom třeba uvažoval. Teď tu ale nevidím žádnou koncepci. Rozhodně nikde nechci dělat jen loutku, sedět v křesle a pobírat peníze, za to, že kývu. Někomu to vyhovuje, mně rozhodně ne! Když budu někde pracovat, pak s plnou odpovědností, abych mohl něco budovat. Nehodlám se nikde přiživovat nebo dělat trafikanta za zásluhy. To v žádném případě, ani něco takového nemám zapotřebí.

Nemůže se tato situace, kdy jsou dvě klubové legendy ve sporu s částí klubového vedení, podepsat na výkonech mužstva?

Pevně věřím, že ne. S trenérem Horejšem a klukama máme skvěle fungující kabinu. S Drobasem jsme spoluhráčům řekli, že to je náš boj, ne jejich. My už jsme s Jardou Drobným dost zkušení na to, abychom si tohle vyřídili sami. Určitě je příjemný pocit, že za námi kabina stojí, ale spoluhráči nemají postavení jako my, aby mohli říkat nepříjemné věci otevřeně. Vzali jsme to tedy na sebe my dva. Pochopitelně ale nemohu vyloučit, že se situace, která může houstnout, časem neprojeví na výkonech týmu. Tak jako děláme s Drobasem maximum, aby mužstvo fungovalo a dostalo se tam, kde je, stejně tak uděláme všechno proto, aby kluci pracovali naplno jako dosud. Tým rozhodně nepotopíme. Byla by škoda si pokazit tak skvělou sezónu, i když nám sestup už nehrozí.

Objevily se spekulace, že jste se dohodl s Tomášem Rosickým a od nové sezóny budete funkcionařit na Letné...

S Rosou jsem mluvil, jsme kamarádi. Bavili jsme se pochopitelně o fotbale, ale všeobecně, a samozřejmě o Spartě, která je pořád mojí srdeční záležitostí. O tom, že bych tam nastoupil, nepadlo ani slovo.