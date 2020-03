Alespoň nějakou útěchu jim poslední dny přinesly, protože jinak to není v Edenu žádná sláva. „Ještě že lidi mohou přijít na derby se Spartou. Hrát bez diváků, to by byla hrůza. Zažili jsme to před nedávnem proti Liberci a měli jsme pocit, že hrajeme přátelák,“ našel slávistický gólman Ondřej Kolář jisté pozitivum v tom, že se nedělní ligové klání pražských rivalů bude přece jen hrát před plnými tribunami. Navzdory opatřením ze šíření koronaviru na fotbal a tím i slavné derby Slavia - Sparta žádné restrikce nedopadly.

Na plné tribuny a pomoc fanoušků Slavia spoléhá. Domácí prostředí by ji mělo pomoct vybřednout z jarního tápání, kdy marně hledá svou podzimní tvář a formu.

„Každý vidí, že se trápíme a nejsme v optimální formě. Nejsem slepý a nebudu přece tvrdit opak. Opavu jsme sice doma porazili, ale nehráli jsme dobře," dokáže se brankář obhájce titulu podívat pravdě do očí.

Bez výmluv. Bez slovního balastu a zdůvodňování, proč se mužstvu nedaří a není schopné navázat na brilantní podzim, během něhož ztratilo jen tři body, zatímco teď na jaře už jich promrhalo šest.

A ke všemu středeční vzkaz z Letné, kde Sparta vyhrála v pohárovém čtvrtfinále nad ostravským Baníkem 5:0.

„Sparťané se trápili, takže jim vítězství určitě pomůže. Věřím ale, že je vrátíme tam, kde byli. Kdy jindy ostatně zabrat a dosavadní průběh jara napravit, když ne v derby?" uvědomuje si pětadvacetiletý slávistický brankář, že konfrontace s letenským rivalem bude duelem pravdy. Možností přesvědčit fotbalový národ, že Slavia je zase tam, kde byla.

„Nálada není skutečně ideální. I lidi už nad tím mávají rukou, my sami také nevíme, co s tím udělat. Probíráme všechno u videa, sedli jsme si v kabině a hodně věcí si navzájem vyříkali. Dřív jsme poctivě pracovali jeden za druhého, náš vysunutý presink na soupeře platil, ale teď to neděláme. Naopak, vyrábíme hrubé chyby. A není to jen o obraně, ale o celém mužstvu," zkouší Kolář pojmenovat příčiny jarního tápání, které zapříčinily, že náskok obhájce titulu na druhou Plzeň se ztenčil z šestnácti na sedm bodů.

„Pořád je náskok komfortní, stále je dost velký, takže není důvod otáčet se za sebe. Všechno máme pořád ve svých rukou, protože je na nás, jestli budeme dál ztrácet body či ne," nepřipouští si, že by mohly přijít další komplikace a boj o titul se tím pádem znovu zdramatizoval.

„Souček, Škoda a Hušbauer sice v zimě odešli, ale v jejich absenci důvod naší jarní proměny není. Jsou to sice tři mentálně silní jedinci, kteří nám v důležitých momentech vždy pomohli, ale pořád je nás v mužstvu dost zkušených na to, abychom vzali tíhu na sebe. I třeba já. Jsem ve Slavii už dost dlouho, proto musím klukům víc pomoci. Pořád máme velmi dobré hráče. Nejlepší v republice."

Český záložník Tomáš Souček vyměnil Slavii za působení v londýnském West Hamu.

West Ham United, Twitter

Slova směřující do vlastních řad dokládá Kolář i čísly. Zatímco za dvacet pozimních kol inkasovala Slavia jen čtyřikrát, ve třech jarních zápasech už dostala tři góly. A že on s šestnácti čistými konty útočí na rekord Petra Čecha a Zdeňka Jánoše v neprůstřelnosti během jedné sezony? Že mu chybí už jen jeden zápas bez inkasovaného gólu, aby se jim vyrovnal?

„To je to poslední, na co teď myslím a na co se upínám. Když jsem měl naposledy před očima Čechův rekord v počtu minut bez inkasované branky, dostal jsem hloupý gól. Teď věřím, že to přijde samo. A kdyby se to stalo v derby, nezlobil bych se. Znamenalo by to, že derby se Spartou tím pádem neprohrajeme," ví Ondřej Kolář moc dobře, že čisté konto bude základem k tomu, aby Slavia v neděli pokračovala v úspěšném sérii, kterou se Spartou v posledních letech má. Vždyť už v devíti zápasech v řadě s ní neprohrála.

„Víme o tom a věříme, že série bude pokračovat," vyhlíží Kolář stejně jako jeho spoluhráči nedělní derby jako spásu.