Kotal přibral dalšího asistenta, rovněž bývalého sparťana

Realizační tým Sparty se před derby na Slavii rozrostl.

V neděli dopoledne bude Luboš Loučka stát na Strahově při jarní premiéře B-týmu v utkání s Domažlicemi a odpoledne už v Edenu po boku Václava Kotala a Michala Šmardy při derby proti Slavii. Aby byla zachována kontinuita, bude Loučka na přechodnou dobu k dispozici také trenérovi béčka Michalu Horňákovi.

🆕 Luboš Loučka doplňuje trenérský tým A-mužstva a stává se asistentem Václava Kotala!



„Sparta mě vychovala pro velký fotbal, díky ní jsem mohl hrát na té nejvyšší úrovni. Cítím, že bych to měl klubu vrátit a doufám, že se mi to teď podaří!"



„Prošel jsem ve Spartě mládežnickými týmy, hrál za béčko i za A-tým, o to je pro mě jmenování silnější. Sparta mě vychovala do velkého fotbalu, díky ní jsem mohl hrát na nejvyšší úrovni. Cítím, že bych to měl klubu vrátit a doufám, že se mi to teď podaří," říká Loučka pro klubovou televizi.

Loučka je odchovancem Sparty, ale v nejvyšší soutěži za ni odehrál jen pět zápasů v sezoně 2005/06. Za sebou má i angažmá v Opavě a Jablonci, v první lize odehrál 269 zápasů a dal 15 branek.

Ve Spartě poté působil jako asistent u juniorky, kterou posléze vedl i jako hlavní trenér. Po zániku juniorské ligy a vzniku béčka se stal Kotalovým asistentem.