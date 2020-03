Jsme odolnější než Sparta, ujišťuje trenér mistrovské Slavie. Ale derby je zrádné, přidává

Skutečně je slávistický lazaret tak početný? Opravdu se doktoři nepostarají o to, aby alespoň někteří hráči mohli nastoupit?

Nejspíš až v sobotu rozhodneme o sestavě, která by měla do derby nastoupit. Uvidíme podle odběrů a rozboru krve těch hráčů, kteří v týdnu vynechali tréninky, rozhodneme se podle toho, jak budou hráči vypadat na tréninku. Někteří ale pravděpodobně chybět budou.

Ševčík? Bořil? Dva z nejzkušenějších, kteří se neobjevili na hřišti ani před týdnem na Slovácku, kde jste prohráli?

Ševčík začal s tréninkem teprve ve čtvrtek, ovšem sám, aby vyzkoušel, co s ním individuální příprava udělá a jak bude jeho tělo reagovat. Cítí se lépe, ale teprve uvidíme. S Bořilem je to komplikovanější, neboť ten netrénoval ani ve čtvrtek.

Už v Uherském Hradišti se ukázalo, jakým handicapem jejich absence pro váš tým je, v derby byste nejspíš pociťovali jejich nepřítomnost dvojnásobně.

To stoprocentně, protože už ve vzpomínaném zápase na Slovácku bylo patrné, jak moc je znát, když ti dva v sestavě chybí. Jsou to hráči, kteří jsou ve Slavii delší dobu. A my už tady nemáme moc takových, kteří jsou u nás alespoň rok. Bořil je navíc kapitánem, stejně jako Ševčík má s derby zkušenosti, což bude podle mého pro vývoj a osud utkání rozhodující.

Zaskočit by ale mohl Takács? Nebo snad na tom ještě není tak, aby derby zvládl?

Teprve uvidíme, zda bude schopen nastoupit od začátku. Je jedním z těch, kteří se do přípravy vrátili, celý týden už se s mužstvem připravoval, absolvoval i dva poslední těžké tréninky. V nominaci na zápas určitě bude.

Takže trenér Sparty Václav Kotal měl pravdu, když odhadoval, že oproti poslednímu zápasu uděláte v sestavě alespoň čtyři změny?

Na to neumím v tuhle chvíli odpovědět, protože všechno se bude odvíjet podle toho, kteří hráči budou zdraví a k dispozici.

Troufnete si i vy tipovat, zda sáhne ke změnám i Kotal?

Proč by je dělal? V poháru proti Ostravě hrála Sparta skvěle, zápas se jí povedl, dala pět branek a měla čtyři pět dalších šancí. Jestliže dojde v sestavě Sparty k nějaké změně, pak maximálně k jedné.

A co třeba vy a vaše pověstné rituály? Nebudete je před derby měnit, když na jaře neúčinkují?

Před domácím zápasem s Opavou účinkovaly, vyhráli jsme, takže ke změnám nemáme důvod. Nad venkovními se ale určitě zamyslíme.

Určitě se zamyslíte i nad tím, co kromě zkušeností bude pro osud a výsledek derby důležité.

Psychická odolnost.

Ta by měla mluvit pro vás. Vedete ligu, máte pořád deset bodů k dobru, hrajete doma, Eden bude v neděli určitě plný.

Fakt jsem rád, že se derby nemuselo odložit, nemluvě o tom, že padla i zvažovaná varianta, že by se hrálo bez diváků. Hodně jsem se bál, že by k takovéto situaci mohlo dojít. V takovém případě by nemělo smysl derby hrát, protože takovéto utkání je přece určeno v první řadě lidem.

V roli trenéra Sparty poprvé, jako hráč už to zažil. Jakou bolestivou vzpomínku má Václav Kotal na derby?

Zpátky ale k otázce. Rozhodnou zkušenosti a psychická odolnost. A když k těmto premisám připočteme domácí prostředí, všechno by mělo mluvit pro vás.

Ale stejně tak důležité bude, jak budou hráči v době zápasu připraveni, jak jim derby sedne, a jaké individuální výkony podají. Musí se toho sejít spoustu. I zdravotní stav hráčů, jejich sebevědomí, zmiňovaná psychická odolnost.

Jste navzdory jarním ztrátám momentálně psychicky odolnější než Sparta? Nebo snad na vás doléhá tenčící se náskok před druhou Plzní?

Pro nás všechny jde o novou situaci a my se s ní učíme vyrovnat. V porovnání s loňským létem je pryč osm hráčů. Těch, co na sebe brali odpovědnost v klíčových a rozhodujících momentech. Teď je na zbývajících, aby ji rozložili na sebe a ukázali sílu kolektivu.

Máte pocit, že se to děje?

Na Slovácku sice náš výkon dobrý nebyl, ale na některých hráčích bylo v určitých momentech patrné, že s vývojem a výsledkem utkání něco udělat chtějí. Ve finále ale samozřejmě promlouvá výsledek.

Ale i tak nejspíš cítíte, že byste zkušenostmi a psychickou odolností navrch mít měli.

Netroufám si říct, které z mužstev má zkušenější kádr. I Sparta má spoustu zkušených hráčů, třeba Dočkal podobné velké zápasy vyloženě vyhledává. Teoreticky bychom měli být odolnější my. Už proto, že budeme hrát doma před našimi fanoušky a že spousta našich hráčů má zkušenosti z evropských pohárů. Ale hráči, kteří mohou být klíčem k úspěchu, jsou na obou stranách. Navíc v derby, které je specifickým zápasem, se může všechno otočit.