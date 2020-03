Se Spartou to nedokázal, teď slaví! Poprvé jsem vyhrál ve Zlíně, raduje se útočník Bohemians

„Vybojovali jsme strašně důležité vítězství. Zlíňanům jsme v tabulce bodově odskočili. A já mám obrovskou radost, že jsem po roce v lize zase skóroval," raduje se Pulkrab, jemuž se i v minulosti proti ševcům obvykle střelecky dařilo. „Nemůžu ovšem říct, že je to můj oblíbený soupeř. Vyhrál jsem tady totiž vůbec poprvé, ani se Spartou se mi to nikdy nepodařilo," zavzpomínal.

Pražané v průběhu zápasu vedli dvakrát o dva góly, avšak Zlínu se pokaždé povedlo vstřelit kontaktní branku. „O tu druhou jsme si tak trochu koledovali, začali jsme si na hřišti počínat trochu bojácně. Poslední minuty jsme ale především díky našim bekům, kteří byli silní v osobních soubojích, naštěstí zvládli. Těsné vedení jsme uhájili," oddechl si Pulkrab.

Podle trenéra Bohemky Luďka Klusáčka vyhrálo jeho mužstvo poprvé venku v pravý čas. „V tabulce jsme si hodně pomohli. Teď nás čekají dvě domácí utkání, a pokud Teplice i České Budějovice porazíme, bude se nám už dýchat o hodně líp. Každopádně jsme ve Zlíně podali mnohem lepší výkon než předtím s Karvinou, ale je to i o tom, co vám soupeř dovolí," přemítal.

Za jediné negativum jinak vydařeného střetnutí na Moravě považuje zranění Bartka a Vaníčka, kteří utkání nedokončili. „Ani u jednoho by však nemělo jít o nic vážného," obdržel Klusáček pozitivní informace.

Zlíňané na první jarní výhru nadále čekají, a tak kouč Fastavu Jan Kameník byl po druhém jarním domácím nezdaru hodně zklamaný. „Znovu jsme před našimi fandy inkasovali tři góly, a zase strašně laciné. Musíme si ty situace důkladně rozebrat, možná dojde ve složení obrany ke změnám," plánuje.

Ví, že se po neúspěšném vstupu do jarní části první ligy postavení jeho celku notně zhoršilo. „Realita je taková, že teď už bude naším hlavním úkolem vyhnout se baráži," má jasno Kameník, pod jehož vedením získali ševci na jaře dosud jediný bod na Spartě. Podle kuloárových informací je jeho pozice již silně ohrožena.

Stoper Fastavu Petr Buchta si uvědomuje, že se Zlínu na jaře v defenzívě vůbec nevede. „Jsme vzadu špatní, soupeřům góly doslova darujeme. Je to i o osobní zodpovědnosti, každý z nás musí popřemýšlet, co může udělat líp. Panika ovšem není na místě. Sami jsme se do svízelné situace dostali, a sami se z ní taky dostaneme ven. Bez ohledu na to, že máme teď docela obtížný los," je přesvědčený Buchta.