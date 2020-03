Přežili jsme klinickou smrt, bod z Olomouce je pro nás zlatý, přiznal jablonecký trenér Rada

Fotbalisté Olomouce a Jablonce si po čtyřech dnech ve 24. ligovém kole zopakovali vzájemný duel a dlouho to vypadalo, že Sigma naváže na středeční pohárovou výhru (3:1) a znovu zvítězí. Byla lepší a Lukáš Juliš ji v 16. minutě dostal do vedení.

Sedm minut před přestávkou ale po zásahu videorozhodčího musel předčasně pod sprchy Pablo González, VAR v té chvíli pomohl Jablonci už podruhé, když sudí po konzultaci s ním neuznal kvůli ofsajdu gól Mojmíra Chytila, a hosté dlouhou přesilovku využili k vyrovnání. V 75. minutě se trefil střídající Kasper Hämäläinen a stanovil konečné skóre na 1:1.

Zatímco Jablonec, byť v lize potřetí za sebou nezvítězil a může přijít o třetí místo, bod bral, v táboře Hanáků zavládlo velké zklamání.

Hlavní sudí Petr Hocek uděluje červenou kartu pro Pabla Gonzáleze z Olomouce (uprostřed).

Luděk Peřina, ČTK

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali gól z ofsajdu, pak druhý, co už platil. Jenže pak přišla chyba stoperů, kteří se rozestoupili. Štěrba chyběl ve svém prostoru a nezastoupil ho ani defenzivní záložník Greššák. Hasil to González a bylo zle!

Zatáhli jsme se pak do bloku, asi až příliš hlubokého a soupeř tlačil. Přesto jsme mohli rozhodnout. Ztratili jsme dva body, byť v závěru, kdy trefil břevno Považenec, jsme mohli přijít i o ten jeden," tvrdil kouč Sigmy Radoslav Látal.

Klíčová chvíle celého utkání přišla v poslední minutě první půle, kdy se Greššák s Houskou řítili sami na gólmana Jablonce, ale místo zakončení slovenský středopolař volil přihrávku na domácího kapitána, tu doslova „zpackal". Vše tak v klidu vyřešil brankář Hrubý.

Brankář Jablonce Vlastimil Hrubý dostává gól.

Luděk Peřina, ČTK

„V hlavě to budu mít dva, tři dny. Moc toho asi nenaspím. Zle jsem to vyhodnotil. Myslel jsem, že Houska je blíž. Mohl jsem to vzít na sebe, nebo počkat a dát delší přihrávku, kterou by měl," sypal si popel na hlavu," třicetiletý hráč.

„Přežili jsme klinickou smrt. Udrželo nás to ve hře. Za stavu 2:0 bychom to už měli strašně těžké. S ohledem na to, ale i na naši situaci, je bod pro nás zlatý. Ať chceme, či ne, máme cíl být do šestého místa a jsme zbytečně nervózní. Musíme se z toho rychle dostat a bod z Olomouce, která má silný tým, by nám mohl pomoci," přiznal jablonecký trenér Petr Rada.

Stejně jako Greššák, se kál i jeho krajan v dresu Severočechů Jakub Považanec, neboť i on selhal, když ve vyložené šanci v poslední minutě napálil břevno.

„Měl jsem to krásně připravené. Holík to dal pod sebe, já zůstal zcela sám na malém vápně a hlavou již oslavoval. V poslední chvíli to však dohrával některý z domácích obránců skluzem, jak jsem to ucítil, trochu mě to rozhodilo, míč navíc i skočil a já to dal místo po zemi, jak jsem původně chtěl, nahoru. Škoda, místo tvrdé rány jsem měl jen nastavit nohu a možná by to skončilo jinak," tvrdil nešťastný Považenec.