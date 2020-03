Spasitel Plzně věnoval šťastný gól synovi. Byla to nechytatelná střela, vtipkoval Mihálik

„Gól stoprocentně věnuju synovi. Doufám, že bude zdravý. Jeho narození je pro mě motivací do další práce," prohlásil Mihálik, který je ve Viktorii od léta na ročním hostování s opcí z nizozemského Alkmaaru. Trenér Adrian Guľa ho vypustil na hřiště v 76. minutě, Mihálik v závěru zařídil Plzni pátou jarní výhru v pátém soutěžním utkání. Jeho střílenou přihrávku si srazil do vlastní sítě obránce Dynama Pavel Novák.

„Doufám, že mi ho nevezmou. Byl bych naštvaný, kdyby to změnili na vlastence. Přiznávám, centroval jsem na Bogyho (Beauguela). Od kolena obránce se míč odrazil do šibenice. Prostě nechytatelná střela," smál se 22letý záložník.

V české lize se střelecky prosadil naposledy v listopadu 2017, za Jablonec v duelu se Slavií. Následný rok a půl v Alkmaaru i kvůli operaci křížového vazu v koleně odehrál za první tým pouhé dva zápasy, aniž by skóroval.

„Čekání bylo dlouhé, ale neubíjel jsem se tím, že se nemůžu trefit. Věřil jsem, že to přijde, zakončení mám docela kvalitní," podotkl Mihálik. „Jako čerstvý otec si vychutnává novou roli. Gól je pro něj psychickou vzpruhou, že nehrál ve středu v MOL Cupu proti Boleslavi," doplnil kouč Guľa.

Mihálik se v Plzni snaží o restart kariéry, kterou přibrzdilo těžké zranění. Měl úplně jiné ambice než po vyléčení nastupovat za béčko Aklmaaru. „Původně jsem si to tak nepředstavoval. Měl jsem kariéru solidně rozjetou, jenže jsem přišel do Alkmaaru a po třech týdnech si přetrhnul křížák. Moc horších scénářů není. Bohužel u mě se tak stalo," vrátil se Mihálik dva roky zpátky.

Do rekonvalescence dal maximum, v klubu prý byli spokojení. V listopadu 2018 byl stoprocentně fit. Namísto návratu do A-mužstva ale prožil půlrok v rezervě. A bouchl do stolu. Jakmile mu přistála na stole nabídka z Plzně, neváhal ani vteřinu. „Nedokážu posoudit, proč šance v áčku Alkmaaru nepřišla. Světlo na konci tunelu sice nějaké bylo, ale bylo hodně daleko. Do Viktorky jsem přišel, abych se vrátil na bývalou úroveň. Věřím, že sobota mi k tomu pomůže," dodal Mihálik.