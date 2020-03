Kotal je rozmrzelý z opakující se chyby, která připravila Spartu v derby o výhru

„Zase chyba. A znovu zbytečná," mrzela Kotala třetí minuta nastavení, kdy se střídající Musa dostal nad letenské obránce a hlavou zachránil obhájci titulu alespoň remízu 1:1. „Přitom hráčům od příchodu k mužstvu připomínám, aby se nedopouštěli zbytečných faulů. A především aby se jich vyvarovali kolem vlastní šestnáctky. Ale zase přišel, a přitom se dala situace vyřešit jinak. A při centru do šestnáctky mají hráči také určeno, kdo má koho hlídat."

Za chybu Sparta zaplatila, neboť nabízející se výhra se jí rozplynula pod rukama. „Chtěli jsme bodovat, protože Slavia po dvou jarních prohrách nebyla v komfortní situaci, a navíc cítí tlak Plzně, která naopak vyhrává. Škoda, že jsme nedotáhli derby k vítězství, ale nakonec máme bod, takže co jiného mi zbývá než být spokojený," glosoval resumé derby letenský kouč cenící se přitom hlavně výkonu svého týmu.

„Není to o mně, hráčům roste sebevědomí, což se na hře projevuje. Hlavně ve druhé půli se to projevilo, protože první poločas vyzněl jako boj mezi šestnáctkami. Válka se spoustou soubojů a faulů, které se rodily spíše z neobratnosti či uklouznutí než z nějakého úmyslu či zákeřnosti. Po přestávce se Slavia dostala do tlaku, protože šla do rizika a my toho chtěli využít. Větším držením míče, kombinací, brejky," pragmaticky hodnotil partii, která skutečně moc fotbalu nenabídla.

Trenér Sparty Václav Kotal během utkání se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Přesto se několik pozitivních zjištění trenér Sparty z Edenu odnášel. Třeba z výkonu Štetiny, který se vrátil do sestavy a vedl si bezchybně, třeba z trefy Tetteha, který se konečně v lize střelecky prosadil.

„Je to typ hráče, který působí, jako by na žádné rady či kritiku neslyšel, ale dnes splnil, co chceme. Dal gól. A přidal ještě jeden, který rozhodčí neuznal. Je rychlostně dobře vybavený, ale potřebuje dostávat od spoluhráčů přihrávky do běhu a do prostoru. Pak je opravdu silný, protože si dovede balon přikrýt. Pracujeme na tom a věřím, že se bude zlepšovat," kvitoval Kotal Tettehovo jarní probouzení.

I pro Plavšiče, který v sestavě zaskakoval za Karlssona, jenž se rodinných důvodů vydal domů do Skandinávie, měl uznalá slova.

„Po zranění netrénoval, takže to měl těžké. I proto, že oba krajní slávističtí beci hrají hodně vysunutí a zapojují do útočení. Pro něho i Hložka představovalo derby spoustu práce, ale zvládli ji dobře. Hlavně obranná fáze byla v pořádku, zato v útoku bychom od něho čekali víc."

Víc čeká pochopitelně od celého mužstva, i když po derby v Edenu si cenil, že jeho tým se Slavií neprohrál. „Hlavně aby se v tomto trendu pokračovalo. Chvíli bude ještě trvat, než mužstvo všechny požadavky zažije, ale věřím, že naše výkony půjdou nahoru," bral trenér Sparty nakonec výsledek i hru, kterou jeho tým v derby předvedl.