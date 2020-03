Ze šestnácti bodů náskoku už Slavii zůstalo po derby jen osm. Pracujeme s tím, ujišťuje Trpišovský

Přitom jste věřil, že derby rozhodnou větší zkušenosti a psychická odolnost vašich svěřenců, což ale neplatilo. Jste hodně rozmrzelý?

Spíš mám rozporuplné pocity.

Z toho, že jste dokázali zachránit jen remízu?

Samozřejmě z výsledku, protože výkon už byl konečně o něčem jiném než v předchozích zápasech. Určitě nejlepší na jaře. Žádný hráč nezahrál špatně, což jsem po předchozích utkáních říct nemohl.

Přesto nejlepší jarní výkon vašeho mužstva stačil v konfrontaci se Spartou jen na bod.

To hlavně proto, že první půle nebyla moc o fotbale. Hra byla hodně rozkouskovaná, zrodilo se minimum šancí, takže z úrovně zápasu jsem byl zklamaný. A když jsme se po změně stran zlepšili a vytvořili si tlak i šance, neproměnili jsme je. A v takovém zápase, jako je derby, se z nich góly dávat musí. Hlavně když má Ševčík před sebou prázdnou bránu.

A nesmí se také vyrábět chyby, jaké jste se dopustili při inkasované brance...

Jednoznačně chyba. Hráči ho chtěli vystavit do ofsajdu a situaci řešili špatně, takže nechali jít Tetteha samotného na bránu. Ani to se nesmí stávat. Kdybychom dali první gól my, určitě by nám to pomohlo.

Jenže jste ho nedali a musel jste naopak trnout, abyste zachránili alespoň bod a poprvé doma neprohráli...

Prohrát takový zápas by bylo hodně nešťastné. Byli jsme lepším týmem, měli víc šancí než Sparta, dali jsme do derby všechno, takže bychom si výhru zasloužili.

Peter Olayinka ze Slavie a Andreas Vindheim ze Sparty během derby "S".

Vlastimil Vacek, Právo

Nakonec jste musel být rád, že jste zachránili alespoň remízu.

Bylo to o mentalitě, abychom s výsledkem něco udělali. A tu jsme na rozdíl od předchozích prohraných zápasů na Bohemians a Slovácku v sobě našli. V nich jsme působili odevzdaně, takže bylo reálnější, že gól sami dostaneme, než abychom ho dali, v derby bylo zřejmé, že můžeme s výsledkem něco udělat. Zvláště po příchodu nových hráčů.

Přesto jste zase ztratili a na druhou Plzeň už máte z původního šestnáctibodového náskoku k dobru jen osm bodů. Dopadá to na vás?

Je jasné, že s tím musíme počítat. Ale důležitější je pracovat na týmu, který se v porovnání s podzimem hodně změnil. V prvních jarních zápasech jsme šli cestou, kterou jít nechceme, v derby jsme naopak ukázali věci, na nichž můžeme stavět. Kvalitu máme, zkušenosti také, cestě, po které jdeme, pořád věříme. Musíme ale zvládat zápasy, které nás čekají a podávat výkony, jako v derby. A to i v utkáních, které nebudeme hrát doma, nebude při nich vyprodáno a nepůjde o derby. Důležité přitom samo sebou bude, aby nám ze sestavy nevypadávali hráči pro zranění či karty.

Takže navzdory další ztrátě jste paradoxně klidnější?

Pochopitelně. Za prvé z výkonu, na němž bylo patrné, že se do sestavy vrátili Bořil se Ševčíkem. Neskutečné, jak po prodělaných zdravotních problémech bojovali a co odvedli. Jsem rád ale i další věci... Za týmový výkon, na kterém bylo patrné, že jsme se vrátili k naší podzimní mentalitě, až na dvě okénka za relativně slušný výkon v defenzivě, za individuální výkony také.