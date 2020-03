Ševčík bere bod z derby a z dalšího přiblížení Plzně nepanikaří: Máme se od čeho odrazit!

Zápas mohl sám rozhodnout. Šance měl dvě. Ani jedna střela ale v síti neskončila. „ Při té ráně pod břevno předvedl Heča fantastický zákrok. Takhle balón netrefuji ani na tréninku a on to skvěle vyrazil. Klobouk dolů. V té druhé šanci jsem střílel z dálky na prázdnou branku, zkoušel jsem chumel hráčů obstřelit, to měl být jasný gól. Jenže jsem balón špatně trefil. Jednu střelu mi také zblokovala obrana," pospal důvody, proč nerozjásal Eden. A k tomu přihrával do slibných pozic i spoluhráčům. Například Stanciu doslova zazdil tutovku.

Sparťané dobře věděli, že právě Ševčík bude v současné Slavii velkým nebezpečím. Však také schytal spoustu ran. Skoro to vypadalo, že do druhé půle ani nenastoupí... „Derby je vždycky vyhrocené a tvrdé. Je to specifický zápas, v němž není podstatné, kdo je v tabulce, na jaké příčce. Od podlahy hrají oba týmy, ale nemyslím si, že by tam byla v neděli nějaká zákeřnost nebo zákrok na červenou," nefňukal Ševčík.

Jindřich Trpišovský chválil po derby Bořila se Ševčíkem, kteří se do sestavy Slavie vrátili po nemoci

Sport.cz

Nejlepší jarní výkon

Sparta vedla v derby dvakrát, první gól Benjamina Tetteha ale sudí Franěk po konzultaci s VAR neuznal. „Na hřišti jsem tu situaci dobře neviděl, ale video ukázalo, že Tetteh strčil do Takácse, který spadl na Koláře. Podle mne to byl faul," odmítl spekulace, zda měl gól platit nebo ne. Tetteh se ale deset minut před koncem trefil podruhé, gól platil a pár desítek sekund chybělo k tomu, aby rival z Letné vyloupil Eden...

„Vzhledem k vývoji zápasu nakonec remízu bereme, vždyť jsme bod zachraňovali v prodloužení. Závěr zápasu byl hodně hektický, my jsme se tlačili do šestnáctky ze všech stran, Sparta jen odkopávala. Naštěstí se ujala jedna standardka," říkal s ulehčením a posteskl si, že sudí zbytečně přerušil zápas kvůli pyrotechnice: „Viděli jsme docela dobře, atmosféra byla skvělá, přerušení bylo zbytečné, vyvedlo nás z tempa."

První poločas to byla spíš válka. Tenhle způsob hry rád nemám, řekl po derby trenér Sparty Václav Kotal

Po čtyřech jarních kolech se šestnáctibodový náskok Slavie na Plzeň smrskl na polovinu. Ze čtyř jarních duelů červenobílí dva venkovní prohráli, doma remízovali se Spartou a porazili Opavu.

„Samozřejmě situaci vnímáme, Plzeň vyhrává, my ne, ale pořád máme náskok osmi bodů. Není důvod k nějaké panice. V derby jsme ukázali, že dokážeme navázat na herní styl z podzimu. Když takhle budeme pokračovat další zápasy, tak se nemáme čeho bát. Náš výkon proti Spartě bych označil jako chvalitebný, tedy dvojkou. Podle mne byl náš nejlepší na jaře. Máme se od čeho odrazit," tvrdil přesvědčivě Ševčík.