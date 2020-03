Policisté zasahují proti muži při pochodu fanoušků pražské fotbalové Sparty do Edenu na derby se Slavií.

Minimálně dvakrát se blýskl. Předvedl tygří skoky a Masopustovi i Ševčíkovi pokazil radost. Brankář Spartu v derby dlouho držel.

„Nechci se sám hodnotit. Mrzí mě inkasovaný gól, a navíc jsem udělal chybu v rozehrávce. Úplně ideální to nebylo," hodnotí Milan Heča sebekriticky.

Bořek Dočkal kritizoval po derby rozhodčí. Přišlo mi, že některé situace nebyly úplně vyhodnocené v náš prospěch

Kiksem v rozehrávce nabídl tutovku Ševčíkovi a měl velké štěstí, že slávista opuštěnou branku zdálky netrefil.

„Jako trenér říkáte, že máte kolikrát radši hráče, kteří neudělají hrubou chybu. Strašně sráží psychiku mužstva. Aby hráč odehrál průměr a neudělal hrubou chybu. To Spartu sráželo v předchozích utkáních a my se toho chceme vyvarovat. Naštěstí ji tentokrát Slavia nepotrestala. Taková chyba by se na takové úrovni stávat neměla," neušel Heča výtce kouče Václava Kotala.

Trest přišel až ze standardky

Za jiné chyby však Sparta v nastavení přece jen zaplatila. Mladý Hložek zbytečným faulem na Bořila nabídl soupeři přímý kop, sám slávistický kapitán ho rychle a přesně rozehrál a neobsazený náhradník Musa hlavou vyrovnal.

První poločas to byla spíš válka. Tenhle způsob hry rád nemám, řekl po derby trenér Sparty Václav Kotal

„Měli jsme rychleji reagovat, někdo měl zůstat stát před míčem... Bořil standardku dobře rozehrál, bohužel skončila gólem," mrzí Heču.

Rozpolcený je také Benjamin Tetteh, další výrazná postava týmu v derby.

„Odehráli jsme výborný zápas, vydali ze sebe to nejlepší a zasloužili si vyhrát," tvrdí ghanský útočník.

Co k tomu říct? Viděli jste sami, říká Ladislav Takács o hlídání Benjamina Tetteha

V Edenu skóroval dvakrát, jeho první trefu však sudí Franěk po konzultaci s VAR kvůli strčení do Takácse neuznal.

„Osobně nemám pocit, že bych se ho nějak významně dotkl. Ale rozhodčí se podíval na video a řekl, že jsem ho strčil. On je tam od toho. Já si myslím, že o faul nešlo," brblá Tetteh.