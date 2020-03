Páník věří, že Zlín mezi elitou zachrání. Ševce upřednostnil před Příbramí

„Jsem rád, že jsem zpátky v prostředí, které dobře znám. V kabině jsem ale napočítal šestnáct hráčů, kteří tady za mě nebyli. Svědčí to o tom, že tým prochází proměnou, sází především na mladé fotbalisty. Ti potřebují získat sebedůvěru. Věřím, že společnými silami ligu ve Zlíně udržíme," je přesvědčený Páník, který podepsal v klubu dlouhodobou smlouvu.

Nad zlínskou nabídkou dlouho neváhal. „Příbramští Jarda Starka se synem Honzou se mnou jednali velice seriózně, ale já jsem ve Zlíně doma. Navíc v klubu, který pracuje systematicky. Oni moje rozhodnutí naštěstí pochopili," těší ho. Když před 25 měsíci z Fastavu nuceně odcházel, nespálil za sebou mosty. „Trenérské vyhazovy k fotbalu a k životu patří. Kdykoliv jsem se se zlínskými funkcionáři potkal, vždycky jsme si podali ruce a popovídali si. Proto teď nic nebránilo obnovení spolupráce. Podobně jsem to měl i naposledy v Baníku," prozrazuje.

Fotbalový klub FC Fastav Zlín představil nového trenéra Bohumila Páníka.

Třiašedesátiletý Páník si uvědomuje, že se Zlíňané nenacházejí v komfortní pozici. „Karviné se vstup do jara mimořádně vydařil, o to to máme složitější. Aspoň zpočátku budeme myslet víc na body než na krásu. Musíme především vylepšit defenzívu. Chce to odstranit taktické i technické chyby. Věřím, že budeme mentálně silní a ustojíme tlak, který boj o záchranu provází," uvítal by.

Navzdory nevydařenému vstupu do jara nezaregistroval na hráčích na prvním tréninku ponurou náladu. „Příjemně mě překvapilo, že kluci byli živí a hodně mluvili. A zdálo se mi, že mezi hráči, které jsem z předchozího angažmá neznal, bude možné najít vůdčí typy," má Páník radost.

Z poměrně náročného losu ve zbytku základní části první ligy si nedělá těžkou hlavu. „Vždyť Zlín dosud na jaře bodoval jen na Spartě, kde se to nejmíň čekalo. Ke všem soupeřům budeme mít respekt, ale v žádném zápase není nikdo dopředu poražený. To hráčům zdůrazním," plánuje.

Trenér Bohumil Páník na tiskové konferenci.

Obnovenou premiéru na zlínské lavičce by měl Páník absolvovat v pátek v Jablonci kvůli šířícímu se koronaviru zřejmě v komorní kulise bez diváků. „Tam bylo vždycky specifické a nepříliš fotbalové prostředí. Je škoda, že liga bude asi dočasně bez fanoušků, ale musíme to respektovat. Zdraví je mnohem přednější," uznává.

Další víkend mají dorazit do Zlína fotbalisté Ostravy, které ještě na podzim trénoval. Absence vyhlášených příznivců Baníku by mohla ševcům přijít vhod. „Ale to jsou jen spekulace. Až po utkání by se ukázalo, pro který tým byly prázdné tribuny výhodou," přemítá Páník.