Do stovky účastníků se vešly, ale Teplice stejně hrát nebudou. Rozhodla příroda

Jeden problém vyřešila za generalitu Ligové fotbalové asociace příroda. Dušan Svoboda a jeho lidé řídící nejvyšší fotbalovou soutěž se totiž schází až ve středu, aby rokovali, v jakém režimu se v současné situaci budou obě profesionální soutěže hrát a zda se budou vůbec hrát. Dohrávaný ligový duel mezi Teplicemi a Libercem se ve středu odpoledne na severu Čech uskutečnit měl stůj co stůj. Jenže ani na druhý pokus stav teplického trávníku sehrání duelu neumožnil a utkání bylo odloženo.

Domácí klub musel zaručit, že na Stínadlech nebude přítomno víc než 100 osob. Do klubů dokonce putoval rozpis, jak to zařídit, když se do stanovené kvóty stovky osob počítají samozřejmě i hráči, realizační týmy obou celků, rozhodčí, delegáti, funkcionáři, pracovníci televize i třeba podavači míčů.

Přípis LFA vzbudil ve spoustě klubů odmítavé reakce. Anebo alespoň krajně rozporuplné. Ve Slavii, stejně jako v Teplicích.

„Klubový fotograf bude současně jedním z podavačů míčů, já plánuji také fotit a obsluha časomíry bude kameraman pro rozhovory," psal na sociálních sítích v reakci na nařízené předpisy Martin Kovařík, tiskový mluvčí FK Teplice.

Utkání s @FCSlovanLiberec je odloženo na neurčito z důvodu nezpůsobilé hrací plochy, rozhodl o tom rozhodčí Pavel Orel, který byl na stadion vyslán Komisí rozhodčích, více informací zde -> https://t.co/3y1XH0hkkL#TEPLIB #FORTUNALIGA pic.twitter.com/CjBQ5ZUoXb — FK Teplice (@FK_Teplice) March 11, 2020

Přiznal, že z klubového vedení ve srovnání s doporučeným manuálem měl být utkání přítomen pouze ředitel Petr Hynek a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. "A to jsme měli velkou výhodu, že náš přenos měl být pouze streamovaný, tudíž na jeho realizaci byli potřeba pouze čtyři lidé," krčil rameny Kovařík.

Teplické dilema ovšem vyřešila za severočeský klub a LFA příroda. Pršelo tak, že terén je zase podmáčený a hrát se nebude. "Bohužel i přes vytrvalou práci teplických trávníkářů s plochou momentálně při delších srážkách nelze mnoho udělat. Podle sond do podloží, které si teplický klub nechal při zhoršující kvalitě trávníku udělat, se zjistilo, že hlavní problém je ve složení podloží. Bude potřeba jej kompletně předělat. V létě je tak v plánu rozsáhlá rekonstrukce, která bude obsahovat kompletní odstranění podloží minimálně až po topení pod trávníkem, nové založení jednotlivých vrstev a následné položení travních koberců," uvedl klub na sociálních sítích.

Pro utkání na severu Čech se tudíž bude hledat nový termín. Už ve středu při jednání výboru LFA, který zasedne v pražském Karlíně.

Mezitím se objevil na sociálních sítích požadavek předsedy představenstva fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka mluvícího i za další kluby, aby se ještě tento týden sešli statutární zástupci všech klubů LFA a o vzniklé situace jednali. Byl určen přímo předsedovi LFA Dušanu Svobodovi. Tvrdíkovi se však dostalo odpovědi, že to nejde...