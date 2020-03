I tři týdny se ještě dají přežít, dumá olomoucký kouč Látal nad délkou přestávky

„Měla by nám sdělit, co budeme moci a co ne. V pondělí je prý dostaneme," vyčkává Látal. Nepřijdou-li nějaká zásadní omezení, plánuje přípravu tak, jako kdyby měla soutěž začít za měsíc.

„Nečeká nás nic jednoduchého. Zvlášť za situace, kdy nevíte, zda se bude vůbec pokračovat, Hráči jsou sice profesionálové, ale motivovat je v současné situaci je složité. Ať je to, jak chce, mají v hlavách to, co se momentálně děje. Věřím, že nejpozději do týdne, deseti dnů, bude jasno. Hlavní proto bude udržet kluky v kondici," tvrdí trenér Sigmy.

Nehodlá vymýšlet nic převratného, natož neobvyklého, byť je situace výjimečná. „Půjde prostě o klasický trénink. Kromě hrubé fyzické práce budeme chodit do posilovny, aby zůstala síla, důraz budeme klást na herní stránku, protože ta odešla. Zápasová praxe ale samozřejmě bude chybět, jenže s tím nic nenaděláme," zdůrazňuje.

Netroufá si přitom nyní posoudit, o jak velkou komplikaci se může jednat „Záležet bude na délce přestávky. Pokud by měla být pouze čtrnáctidenní, jako během reprezentační pauzy, pak v ní problém nevidím. Mnohdy jsme také jen trénovali a žádný zápas nehráli. I tři týdny se dají ještě přežít. Protáhne-li se však přestávka na víc než měsíc, bude to špatné," míní Látal.

Doufá, že alespoň v nějaké podobě sezóna bude pokračovat. „Variant je celá řada. Hodně bude záležet, s čím přijde UEFA, která zasedá v úterý. Podle mého by se mělo začít zase hrát nejpozději za měsíc, protože to je podle mého nejzazší možná hranice. Vždyť v červenci má začít další ligový ročník," dodává olomoucký trenér.