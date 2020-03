Ligovou sezonu je možné ještě zachránit. Třeba obětováním nadstavby, myslí si Svědík

„Je proto potřeba respektovat každé rozhodnutí, které pomůže k větší ochraně lidí před koronavirem. Tak jsem také přistoupil k verdiktu, že minimálně měsíc nemůžeme odehrát ligová utkání, a to ani bez diváků. Nic s tím nenaděláme, zdraví je mnohem přednější," tvrdí pětačtyřicetiletý kouč, který se s týmem z Uherského Hradiště drží v tabulce v elitní šestce.

Svědík nabádá svoje svěřence, aby byli v kabině opatrní. „Je potřeba zodpovědně dodržovat veškeré hygienické návyky. Hráči musí k sobě chovat respekt. Vždyť jde nejen o ně, ale v návaznosti i o zdraví jejich rodin," připomíná.

Uvědomuje si přitom, že pro fotbalisty není snadné několik týdnů jen trénovat bez možnosti nastoupit aspoň k přípravnému zápasu.

„Navíc nikdo z nás netuší, jak dlouho to potrvá. Už dobře víme, že nelze nic předvídat. Situace se mění ze dne na den. Pro nikoho to není příjemné. Dokud ovšem bude existovat šance, že první liga neskončí po vzoru hokejistů předčasně, budeme tvrdě pracovat, abychom byli co nejlépe připraveni na případné pokračování soutěže. Do třiceti lidí se na trénincích bohatě vejdeme," nemá Svědík problém s vládním nařízením.

Pořád je přesvědčený, že probíhající prvoligový ročník je možné ještě zachránit. „Jednou z variant je, že by se kluby třeba domluvily, že vypustí nadstavbu. A když třeba už v úterý UEFA definitivně potvrdí, že se evropský šampionát letos konat nebude, bylo by možné dohrát ligu ještě v červnu," uvažuje.

Svědík si jen těžko dokáže představit, jak by se určili účastníci evropských pohárů či sestupující mužstvo, pokud by se liga aspoň ve zkrácené podobě nedokončila. „To by asi pak bylo na vlastnících klubů, aby našli nějaké řešení," myslí si.