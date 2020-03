Bitva o Slezsko je odložená. Opava i Karviná mají volný víkend

„Zažil jsem uprostřed sezóny víkendové volno po pátečním zápase, nebo třeba v reprezentační pauze, ale to spíš na jeden den. Tohle je ale v mimořádné situaci," přiznal nejstarší ligový fotbalista, opavský záložník Pavel Zavadil.

Zcela nezvyklou situaci řeší pochopitelně v první řadě trenéři. „Jedná se o zcela mimořádnou situaci, rozhodnutí vlády je správné – zdraví především. Voláme si mezi sebou, konzultujeme, co a jak, protože jsme se s podobnou situací ještě nesetkali. Nemůžeme dlouhodobě plánovat tréninkový proces, protože nevíme, za jakou dobu se liga opět začne hrát. Tréninkové plány řešíme operativně z týdne na týden," uvedl kouč Opavy Jiří Balcárek.

Hráči pod přísnou kontrolou

Vláda opatření ohledně koronaviru průběžně zpřísňuje. Nejen pro fotbalové kluby může být limitující, že se na jednom místě nesmí potkat více jak třicet lidí.

„V tréninkovém zařízení tohle samozřejmě dodržujeme, opravdu se zapojí maximálně třicet lidí. Kromě toho plánujeme si pomoct také individuálními tréninky. Kluky každopádně chceme udržet v soutěžním cyklu, abychom byli nachystáni na moment, kdy se začně znovu hrát. Jestli teda vůbec začne. Hráče musíme udržet kondičně na výši," zdůraznil opavský kouč pro klubový web.

Opavští přísně hlídají i zdravotní stav každého z fotbalistů, členů realizačního týmu i lidí, kteří byť třeba na pár sekund s nimi mohou přijít do kontaktu. „Hráče každodenně pozorujeme a vyhodnocujeme si jejich zdravotní stav. Pokud by se u někoho objevily příznaky nemoci, okamžitě bychom museli reagovat a řešit to. Není to legrace, protože zdraví máme jen jedno," pravil Balcárek s úlevou, že nikdo z jeho kádru zdravotní problémy nemá. „V tuto chvíli je ale těžké odhadnout, co se uděje bude v horizontu čtrnácti dní nebo měsíce. Nikdo z nás to nemůže předvídat. Každopádně pracujeme dál a soustředíme se na následující týden s vírou, že liga přece jenom bude pokračovat," přál si opavský kouč.

Musí oželet derby i Spartu

Fotbalisté Karviné se rovněž pečlivě připravovali na bitvu o Slezsko. Na jaře ještě nedostali v lize ani gól, tím spíš je nucená pauza mrzí, ale situaci chápou a respektují. Kromě souboje v Opavě budou muset oželet domácí zápasy se Spartou a českobudějovickým Dynamem a venkovní na Slovácku. Zatím... Nikdo také netuší, na jak dlouho.

Realizační tým po poradě s vedením klubu upravil tréninkový plán a přidal hráčům instrukce i doporučení k vzniklé mimořádné situaci.

„V pátek po obědě jsme absolvovali klasickou tréninkovou jednotku, o víkendu dostanou kluci volno a potkáme se znovu v pondělí odpoledne. S největší pravděpodobností budeme trénovat jednofázově, případně jednou naordinujeme ještě individuální trénink a dál budeme sledovat vývoj celé situace. Všichni hráči dostali také doporučení, aby se zdržovali převážně doma a venku se pohybovali jen v nejnutnějších případech. To samé platí i pro jejich nejbližší," zdůraznil karvinský kouč Juraj Jarábek.