Naštěstí nemáme tak široký realizační tým, oddechl si kouč Budějovic. O programu má jasno

Místo lítého boje však tým nuceně odpočívá. Na jak dlouho dostali hráči volno?

Pouze na sobotu a neděli. V pátek jsme měli ještě trénink, na víkend dali hráčům volno a řešili, jak budeme pokračovat. Kluci dostali taky individuální plány, aby z toho úplně nevypadli. Od pondělí bychom měli znovu trénovat. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet.

Máte představu, jak budou probíhat tréninky?

Povolený počet je do třiceti lidí. My nemáme tak široký kádr, takže se do limitu vejdeme v pohodě i s realizačním týmem. Ten náš není tak široký jako třeba ve Slavii, Spartě nebo Plzni. Mělo by to být tedy úplně v pohodě.

Nemůžete hrát přípravné zápasy. Jak velkou potíž vám to způsobí?

Vždycky na konci týdne sehrajeme modelované zápasy mezi sebou. Podobně bude reagovat asi většina týmů. Nikdo pochopitelně nečekal, že se odehrají čtyři zápasy a opět přijde dlouhá pauza podobná přípravě. S realizačním týmem se pokusíme tréninky modifikovat tak, aby kluky bavily a měli motivaci.

Věříte, že se letošní sezona dohraje?

Já si hlavně přeju, aby to brzy opadlo, situace se zklidnila a bylo všechno zase v pohodě, protože zdraví je přednější než fotbal! Respektuju rozhodnutí vyšších orgánů. Samozřejmě přál bych si, aby se sezona znovu rozběhla a mohli jsme ji dokončit, protože je pro nás po iks letech super rozjetá.

Co jste po přerušení ligy hráčům říkal?

Dali jsme jim nějaké pokyny, aby se vyhýbali nákupním centrům, hlídali si zdraví svoje a svých rodin. Řekli jsme jim, že budeme pokračovat dál v režimu, jako kdyby sezona pokračovala, akorát o víkendech nebudeme hrát zápasy. Pro nás je opravdu škoda, že se liga přerušila, protože i do jara jsme vstoupili docela slušně. V žádném zápase jsme nepropadli. První dva zápasy jsme vyhráli, teď jsme sice končili nepříjemnou porážkou v Plzni, ale náš výkon tam snesl hodně velké měřítko. Podařilo se nám sestavit mužstvo, které má svoji kvalitu a fungujeme tady velice dobře.

Jak vnímáte nákupní koronavirovou hysterii? Lidé vzali obchody útokem, řada z nich ve velkém množství skupuje některé potraviny, regály zejí prázdnotou...

Nedávno jsme s tomu s klukama smáli. Ale na druhou stranu zase chápu lidi. Mají třeba obavy, že zavřou obchody s potravinami a nebudou mít co jíst. Lidi to prostě takhle řeší, respektuju to. Musím poděkovat manželce, která chodí nakupovat a já se toho nemusím účastnit.

Máte vy osobně z koronaviru velký strach?

Samozřejmě, asi jako každý. Dokud to nezasáhne nikoho z blízkých, tak to člověk tolik nevnímá, ale strach mám. Čas trávím hlavně doma s rodinou nebo jsem na hřišti s klukama, s nimiž jsme si stanovili nějaký pravidla. Myslím, že u nás to funguje perfektně. Věřím, že tady u nás se nic nerozšíří a budeme všichni zdraví. To je pro mě teď největší přání.

Měsíční přerušení rozehrané soutěže jste ani během hráčské kariéry jistě nezažil, byť virová infekce kabinu Dynama v minulosti postihla.

Byl jsem už tady trenérem, když jsme chytili příušnice, takže jsme měli pauzu. Ale tohle je zvláštní a výjimečná situace, kterou asi nikdo nezažil. Fakt si moc přeju, aby to co nejrychleji odeznělo a všichni byli zdraví.