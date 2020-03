Sparta v nečinnosti. Teď jsou důležitější věci ve světě, než je fotbal, ví Dočkal

Nedělní šlágr s Plzní se nekonal. A kdo ví, kdy se letenští fotbalisté zase dostanou na hřiště.

„Ještě v pátek jsme trénovali. Víkend jsme nakonec dostali volný. Už jsem ale nic zásadního nepodnikal. Sledoval jsem, co se děle okolo a tušil, že přijdou další opatření," líčí v rozhovoru pro klubový web Bořek Dočkal, kapitán Sparty.

Víkend strávil doma s rodinou. „Bylo hezké počasí, tak jsme se šli projít, ale sledovali zprávy a čekali, jaké budou další opatření a jestli v pondělí pojedu na Spartu. Nakonec se potvrdilo, že na trénink ani nepojedeme..."

„Byl bych rád, aby lidi uposlechli výzvy a podle toho se chovali. Aby to nezašlo někam, kam nechceme a naopak to mělo co nejhladší průběh a mohli jsme se co nejrychleji věnovat tomu, co máme rádi."



Rozhovor s Bořkem Dočkalem.



Od pondělí není možné trénovat spolu s týmem. Kondiční trenéři tedy mají za úkol připravit hráčům individuální plány. Dočkal se jen staví na stadionu a vyzvedne si věci, které bude potřebovat.

„Musím mít u sebe sporttester, aby byl z tréninků záznam, který se dá zkontrolovat a podle kterého se můžu kontrolovat já. Nezbývá mi nic jiného než trénovat individuálně, jít si zaběhat, dát si kolo a podobné věci. Naštěstí jsem na to trochu vybavený a můžu si zatrénovat individuálně, aniž bych potřeboval jet na nějaké sportoviště," líčí reprezentant, který podobný režim poznal již nedávno při rekonvalescenci po dvou operacích achilovky.

Legionářům teď nezávidí

„Nic jiného nám nějakou dobu nezbývá, než se připravovat takhle a doufat, že všechno půjde dobře. Teď jsou důležitější věci ve světě, než je fotbal, ale samozřejmě mi bude chybět i to být na hřišti a doufám, že se na něj zase brzy vrátíme," říká Dočkal.

Má zahraniční zkušenosti z Turecka, Norska, Číny i Spojených států. Moc dobře si tedy uvědomuje, že kolegové legionáři z národního týmu jsou na tom mnohem hůř.

„Jsme v kontaktu přes naše skupiny. Řešily se organizační věci. Potvrzovalo se, že padá reprezentační sraz v Americe. Ještě před nedávném nikdo nečekal, že opatření půjdou tak rychle a striktně. Klukům v zahraničí to nezávidím."

Moc dobře se dovede do situace krajánků vžít.

„Kdyby teď byla možnost odcestovat, tak už moc nedává smysl. Po příjezdu čtrnáct dní karanténa, pokud by se vraceli zpět, čekalo by je asi to samé znovu. Je to pro ně složitější. My jsme aspoň doma, kde to známe, máme okolo sebe rodinu, které můžeme pomoct nebo se postarat o prarodiče. Oni tu možnost mít nebudou," poukazuje Dočkal.

Velký test společnosti

S omezením volného pohybu se podle něj dá v pohodě krátkodobě vypořádat. „Pokud vydrží počasí, které je teď a bude možnost si zajít si ven na procházku a být někde venku, tak je to fajn. Samozřejmě ale není možné se potkávat s lidmi a být s nimi v bližším kontaktu. Opatření se mohou ještě zpřísnit a člověk nebude moci opustit své bydlení vůbec. Z mého pohledu je důležité, že může člověk z domu na chvilku vyjít," kvituje sparťan.

Fanoušky vyzývá, aby k sobě byli ohleduplní, brali složitou situaci zodpovědně a nepodléhali panice.

Vážíme si práce všech lékařů, zdravotních sester, policistů, vojáků, ale i prodavačů potravin nebo lékárníků! Děkujeme všem, kdo jsou v téhle nelehké době připraveni pomáhat druhým.

„Je to test společnosti, jak k sobě dokážeme být ohleduplní a nezatahovat do rizika lidi okolo sebe. Pokud někdo neposlechne nařízení nebo nastavená pravidla, není žádný hrdina. Neohrožuje jen sebe, ale okolí a rodinu," zdůrazňuje Dočkal.

„Byl bych rád, aby lidi uposlechli výzvy, které jsou a chovali se podle toho. Aby to nezašlo někam, kam nechceme, a naopak to mělo co nejhladší průběh a mohli jsme se zase co nejrychleji věnovat tomu, co máme rádi," apeluje kapitán Sparty.