Smlouvy se ctí, fotbal prokazuje velkou solidaritu. Hráčský trh je ovšem paralyzovaný

Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól během utkání kvalifikace ME 2020 s Anglií. Jeho agenti teď bedlivě sledují situaci nejen českého útočníka...

Agentura zastupuje hráče působící po celém světě, od Ameriky přes Anglii až po kontinentální Evropu či Kypr. Obavy o zdraví klientů jsou tedy na místě.

„Musím zaklepat na dřevo, všichni naši hráči jsou zatím zdraví," hlásí agent David Zíka.

Situace legionářů je ovšem velmi složitá. „Kluci uvízli tam, kde jsou, nikam jinam ani nemůžou. Soutěže jsou přerušeny, čeká se, co bude následovat. Snaží se udržovat provizorní režim, i když podmínky jsou komplikované. Spoje domů teď ani nefungují, v případě návratu by šli na čtrnáct dnů do karantény," poukazuje mladý manažer ze společnosti Global Sports.

Slavný kouč Rafael Benítez (druhý zleva), brankář Martin Dúbravka (vpravo) a bratři Zíkové v klubových prostorách Newcastlu.

Global Sports

Hokej už sezonu ukončil a první kluby začaly využívat klauzule ve smlouvách. Na základě zásahu vyšší moci, tedy pandemie koronaviru, předčasně ukončují některé hráčské smlouvy. Ušetří tak peníze.

Fotbal zatím tak daleko nezašel.

Bonusy a prémie jsou v trapu

„Teoreticky je možné, že i na takový scénář časem dojde. Zatím však ve fotbale cítíme z klubů a ze všech stran obrovskou solidaritu. Jako by se všichni semkli, což je hezké. Převládá víra, že po pár týdnech se situace podobně jako třeba v Číně zlepší," kvituje David Zíka.

Prodělávají však nejen soutěže a kluby, ale samozřejmě také samotní fotbalisté. Zápasy se nehrají, takže jim běží základní plat jako v přípravném období. Přicházejí však o bonusy a prémie.

„Ve smlouvách jsou bonusy vypsané třeba za body, výhry nebo vstřelené góly. Tam, kde mají nízké základy, jde o podstatnou část platu. Kdo fakturuje třeba 50 procent na základě prémií, zaznamenává citelnou ztrátu," potvrzuje agent.

Burza se zastavila

Za normální situace by se již během března rozjížděla jednání o přestupech s ohledem na letní termín. Nikdo však neví, co bude dál, burza se zastavila.

„Hráčský trh je paralyzovaný, všichni sčítají ztráty. I když se soutěže zase rozjedou, nedovedu si představit, že třeba na zápasy české ligy k nám dorazí tolik zahraničních skautů jako normálně... Pravdou však je, že skauting už se teď dá řešit také přes specializované portály," přemítá.

Navzdory tíživé situaci zatím neztrácí optimismus. „Fotbal je věčný, přežil dvě světové války i pády režimů. A přežije znovu. Je však k zamyšlení, kam až jsme se dostali. Třeba se vrátíme ke kořenům a budeme si víc vážit věcí, na které jsme si v běžném životě zvykli," přeje si David Zíka.