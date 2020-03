Brno chce v boji proti koronaviru virtuálně vyprodat Lužánky

To je nápad. Brněnský fotbalový klub se pokusí na podporu boje proti novému koronaviru virtuálně vyprodat někdejší legendární stadion Lužánky. Zbrojovka si imaginárně zopakuje slavný zápas s pražskou Slavií, na který v říjnu 1996 dorazilo 44 120 diváků, což je dodnes nejvyšší návštěva v samostatné lize. Veškerý výtěžek z virtuálních vstupenek, jejichž cena se pohybuje od 200 do 10 000 korun, získá brněnská Fakultní nemocnice v Bohunicích na boj s nemocí COVID-19.

Fanoušci mají k dispozici 44 120 vstupenek a mohou přispět šesti různými variantami lístků. Základní vstupenka stojí 200 korun, nejdražší zlatá VIP pak deset tisíc korun. Po uhrazení se příznivcům zpřístupní placený obsah virtuálního zápasu - budou si moci prohlédnout bulletin, fotky, informace k utkání, sestavu a čtyři unikátní videa.

K vidění bude sestřih utkání se Slavií, autentické záběry z tribun, vzpomínky přímých aktérů a jako bonus naprostá lahůdka - kompletní záznam jiného památného duelu, v němž Zbrojovka porazila Cheb 6:0 z roku 1994. Góly, radost a na závěr velká oslava na hřišti, zkrátka pořádnou dávku pozitivních emocí, které jsou pro zdraví nezbytné.

Přišel čas, kdy jde fotbal stranou a svádíme úplně jiné bitvy. A v nich chceme pomoci těm, kdo stojí v první linii. Pojďme zaplnit virtuální Lužánky! Je tu zkrátka Zbrojovácká výzva!👏



"Jestli stadion vyprodáme nebo ne, to už záleží jen na vás. Veškerý výtěžek ze vstupného poputuje do Fakultní nemocnice v Bohunicích jako odměna pro všechny zaměstnance, kteří v první linii čelí zákeřné nemoci. Pojďme to dokázat a podat tím pomocnou ruku těm, kteří v téhle kritické situaci a v těžkých podmínkách obětavě a nezištně pomáhají nám," uvedla Zbrojovka na svém webu.

Druholigové Brno v současnosti hraje zápasy na stadionu Srbská. Legendární Lužánky chátrají od počátku tisíciletí, oživit se je v roce 2015 při velkolepé rozlučce s kariérou pokusil někdejší hráč Zbrojovky Petr Švancara.