S láskou, píše zamilovaná česká tenistka. Začátek těžkých časů prožívá se sparťanským partnerem

Volno, spousta času. Třeba i na to vyrazit na obyčejnou vycházku do lesa. Těžko by se k tomu za normálních okolností tenistka Kristýna Plíšková v průběhu sezony dostala. A její partner rovněž. Se sparťanem Dávidem Hanckem využili pauzu kvůli pandemii a pěšky vyrazli do přírody.