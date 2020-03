Pelta nabízí Křetínskému: Jedinou výzvu, kterou bych přijal, je návrat do vedení Sparty!

Život se mu komplikuje čím dál tím víc. Na krku má stále obžalobu v dotační kauze, klubová pokladna věčně vysychá a teď ke všemu pandemie koronaviru. Šéf jabloneckého fotbalu Miroslav Pelta ovšem odolává. A nejspíš i proto, že stále živí jeden velký sen. Návrat na Letnou. „Jedinou výzvu, kterou bych přijal, je návrat do vedení Sparty,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro O2 TV Sport. Ukázky si můžete poslechnout ve dvou upoutávkách.

Soutěže utichly, fotbal stojí. Fanoušci se tak mohou těšit aspoň na otevřený rozhovor. Miroslav Pelta byl hostem moderátora Davida Sobiška v pořadu Jeden na jednoho.

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR je mezi obžalovanými v kauze rozdělování sportovních dotací.

„Vždycky jsem říkal jednu věc. Věřím, že kauza, která je přede mnou, brzy skončí tak, abych se očistil. Abych pak mohl přijmout jakékoliv další angažmá," naznačuje zkušený funkcionář.

Miroslav Pelta v pořadu Jeden na jednoho.

O2 TV Sport

V poslední době se ve fotbalovém zákulisí spekuluje, že by se Pelta mohl vrátit na Spartu, kde už dříve po boku Vlastimila Košťála působil.

Hovory o Spartě už proběhly

Od moderátora proto dostal přímou otázku. Je pravda, že má od majitele klubu Daniela Křetínského nabídku na stole?

„Řeknu, že nabídku na stole nemám. Přestože jsem majitel klubu v Jablonci, tak jedinou výzvu, kterou bych přijal, je, že bych se chtěl vrátit do vedení Sparty," netají Pelta.

A nejde mu vůbec o funkci běžného zaměstnance. Chtěl by mít patřičné kompetence. „Umím si představit, že bych pracoval na tom, abychom vrátili Spartu na vrchol. Ale není to tak, že bych měl nabídku na stole. Je pravda, že jsme na téma já a Sparta párkrát mluvili. Není to ale zdaleka v rovině, o které se mediálně spekuluje," ujišťuje jablonecký šéf.

Jednu věc velkému bossovi vyčítá

Křetínského vždy respektoval a v rozhovoru mu de facto nabízí své služby.

„S doktorem Křetínským mám myslím vztah velice dobrý. Je to člověk, který je velký boss," oceňuje Pelta.

Přitom nejde jen o Spartu.

Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský během utkání se Slovanem Bratislava.

Vlastimil Vacek, Právo

„Drží slovo, drží dohody, má fantastické chování, je jazykově vybavený. Musíme si ho všichni vážit. Hodně povýšil respekt i u jiných subjektů, že je s námi ve fotbalové branži. Měl by však udělat takové personální kroky, aby byla Sparta úspěšná," radí Křetínskému.

Jednu věc mu právě vyčítá. Že chce řídit Spartu jako klub sám, prostřednictvím svých lidí, kteří nehráli v životě fotbal, což je podle Pelty problém.

Je jedno, kolik má elektráren...

„On je zachránce Sparty z pohledu ekonomiky. Měl by udělat krok a dát někomu mandát a pravomoci, aby to byla jeho radost, a ne noční můra. Výsledky nejsou adekvátní prostředkům investovaným za poslední období. Lidi ho hodnotí podle toho, jaké má výsledky Sparta, protože je to národní klenot. Jestli má o jednu elektrárnu míň nebo víc, je celkem jedno... Přál bych mu, aby se dožil, že ho budou hodnotit jako úspěšného i podle Sparty," líčí Pelta dost naléhavě.

Vyslyší ho Křetínský...?

