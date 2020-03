Betonová postel, papírové prostěradlo, díra v zemi jako záchod. Peltovi se promítl celý život

Odhalil své přání jednou se vrátit do vedení Sparty. Šéf jabloneckého fotbalu Miroslav Pelta ovšem v exkluzivním rozhovoru pro O2 TV Sport mluví otevřeně i o dalších tématech. Třeba o těžké době, která kvůli pandemii koronaviru na celý fotbale dopadne. Nebo také o zatčení v dotační kauze. Ukázky si můžete poslechnout ve dvou upoutávkách.

Peníze uměl sehnat vždycky. Vzhledem k obžalobě v dotační kauze jsou ovšem možnosti bosse jabloneckého fotbalu přece jen omezené.

„Naše kasička je vyschlá permanentně, je to ale úhel pohledu. Naše příjmy z komerční oblasti jsou nižší i kvůli mé kauze," netají Miroslav Pelta.

Miroslav Pelta v pořadu Jeden na jednoho

O2 TV Sport

Bývalý šéf FAČR byl dokonce zatčen a pobyl ve vazební věznici.

„Já to beru tak, že je to kauza nekauza. Doufám, že se potvrdí moje domněnky, že jsme nic špatného nedělali. Nemůžu si stěžovat na chování vězeňské služby. Spíš by se měl stát zamyslet, jak vypadá cela předběžného zadržení," doporučuje zkušený funkcionář.

Vzpomínky má dost drsné.

„Je to ve sklepě. Betonová postel, papírové prostěradlo, díra v zemi jako záchod... Tam se člověku opravdu promítne celý život. To je psychicky náročné," vybavuje si Pelta.

První část rozhovoru Miroslava Pelty s Davidem Sobiškem měla v pořadu Jeden na jednoho premiéru v pátek, druhá část pak v sobotu od 13:30 na O2 TV Fotbal. Celý díl pak půjde v neděli ve 13:30 na stejném programu.