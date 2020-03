Už se projevuje, že sparťanům týmový trénink chybí. Asistent štrachá v denících

Vše zůstává při starém. Fotbalisté pražské Sparty se budou i tento týden z důvodu stavu ohrožení a karantény z rozhodnutí vedení klubu připravovat individuálně. „Kluci plní zadané plány a trenéři to kontrolují. Hráči pracují zodpovědně, na individuální bázi. Samozřejmě už se ale projevuje, že týmový trénink chybí. Když s nimi hovoříme, tak je na nich znát, že už by chtěli být v týmu. Fotbal je týmový sport a chybí nám být pospolu," líčí situaci asistent trenéra Michal Šmarda.

Plní individuální běžecké a posilovací plány, takže každý den jsou v pohybu. Trenéři o nich mají díky sporttestrům dokonalý přehled. Letenští si přesto připadají jaksi nepatřičně.

„Nejenom nám, ale i všem fanouškům v Česku fotbal chybí. Přece jen je zvyk, že liga v tuhle dobu běží. Ale situace je taková, jaká je, nedá se nic dělat. Zdraví je přednější a fotbal musí na druhou kolej. Nezbývá, než abychom se všichni modlili a doufali, že tahle situace bude co nejdřív pryč," říká pro klubový web stoper David Lischka.

Ke slovu se dostávají i netradiční činnosti.

📰 OHLASY | Všechny týmy Sparty pokračují z rozhodnutí vedení klubu v individuální přípravě.



🗣️ Co na aktuální situaci říkají David Lischka a Michal Šmarda? #acsparta



➡️ https://t.co/RusOo5dIR8 pic.twitter.com/bt0mnWUXxc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 23, 2020

„Člověk měl spoustu restů. Našel jsem třeba svoje staré trenérské deníky, kde jsem objevil nějaká cvičení, různé nápady. Analyzuju si videa starých zápasů, snažím se přemýšlet, co budeme dělat, až začneme. Spíš ale jen sleduju, jak se situace vyvíjí," popisuje asistent trenéra Michal Šmarda.

Odhad? Ještě tak dvacet dní...

„Já si myslím, že ještě tak dvacet dní to bude trvat. Pak se snad sejdeme a kluci fotbal do té doby nezapomenou. Půjde spíš o to si připomenout všechny naučené věci a pak si přivyknout na balon. Zároveň musíme hráče dostat do tempa, běhat individuálně je přece jen něco jiného než každodenní trénink s týmem," těší se Šmarda na obnovení normálního tréninku.

„Všem bych popřál hodně zdraví, to je nejdůležitější. Všichni se těšíme, až se zase rozběhne ligový kolotoč, i když teď těžko říct, jak všechno bude. Doufejme, že to bude co nejdřív. Strašně se těším, až zase vyběhneme na Letné před našimi fanoušky," dodává Lischka.