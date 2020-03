Jablonečtí fotbalisté se s majitelem Peltou dohodli na snížení platů

Pro žádného z ligových účastníků není současná situace jednoduchá. A v budoucnu rozhodně nebude, protože společnosti a sponzoři financující profesionální sport, fotbal nevyjímaje, se dostávají v době pokračující pandemie koronaviru do stále větších existenčních problémů.

„Vnímáme to, uvědomujeme si že je potřeba klubu nějakým stylem pomoct. Po domluvě s prezidentem jsme přišli s návrhem, aby se zredukovaly naše finance, když se teď nehraje a trénuje se individuálně. Ulehčíme tím trochu rozpočtu a fungování klubu," řekl Hübschman.

„Nechtěli bychom, aby v Jablonci fotbal skončil nebo aby klub měl problémy kvůli tomu, že - řečeno samozřejmě v úvozovkách - teď nehrajeme, ale bereme pořád peníze"," komentoval dohodu kapitán týmu.

„Majitel klubu Miroslav Pelta hráči skutečně jednal, aby se společně dohodli na úpravě stávajících platových nároků. Pro klub je důležité, že došli ke vzájemné shodě, což klubu v následujících měsících výrazně pomůže," potvrdil mluvčí klubu Martin Bergman dohodu, k níž došlo a která fotbalovému Jablonci pomůže. O jakou částku platu se jedná však neuvedl.

„Samozřejmě to bude ekonomicky náročné pro všechny. Nás to určitě neminulo. Každá firma, co sponzoruje nebo dává nějaké finance do sportu a fotbalu, tak musí koukat sama na sebe a své existenční možnosti, aby překlenula toto období. Bude to těžké pro všechny," předvídá 58násobný český reprezentant Hübschman, který již ani příliš nevěří, že se liga ještě do konce června dohraje.

„Myslím si, že na to nebude čas. Nevím, jestli není lepší ročník nedohrávat a spíš se soustředit na to, aby se začal alespoň nový ročník. To všechno bude záležet nejen na tom, jaká bude situace u nás, ale jaké rozhodnutí dá třeba UEFA nebo FIFA, s čím přijdou a tak dále. Těžko říct, ale dokud nepadne nějaké rozhodnutí, tak bychom měli být připraveni na jakékoliv rozhodnutí," uzavírá Hübschman, který se zatím se spoluhráči připravuje individuálně.