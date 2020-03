Odložených olympijských her by se mohli zúčastnit i starší fotbalisté

Fotbalového turnaje na olympijských hrách v Tokiu, které byly kvůli koronaviru přeloženy z letošního léta na příští rok, by se mohli zúčastnit i hráči starší 24 let. S návrhem přišel australský svaz s tím, aby na hrách mohli startovat i hráči, kteří svým týmům pomohli postoupit, ale za rok už nebudou splňovat potřebný věkový limit.

Na olympiádě můžou startovat pouze hráči, kterým bylo na začátku roku 23 let, plus na soupisce smí být i tři starší hráči. Přeložení her tak může řadu fotbalistů, kteří by letos normálně mohli v Tokiu hrát, připravit o účast. Australský svaz proto vyzval Světovou fotbalovou federaci a Mezinárodní olympijský výbor, aby zvážili změnu pravidel.

"Hráči, kteří svým zemím pomohli uspět v kvalifikaci, by tak nepřišli o sen reprezentovat na olympijských hrách," citovala agentura AP šéfa australského svazu Jamese Johnsona. "Na hrách by měli startovat ti, kteří pomohli účast vybojovat," přidal předseda australského olympijského výboru Matt Carroll.

Austrálie si místo na olympiádě zajistila třetí příčkou na mistrovství Asie hráčů do 23 let. Z Evropy na hry postoupili semifinalisté loňského Eura jednadvacítek, kam se česká reprezentace v kvalifikaci neprobojovala.